Σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής στις 4 Μαρτίου

Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ., θα συγκληθεί, υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι έκρυθμη σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή ύστερα από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Το Ισραήλ συνέχισε σήμερα σφυροκοπά, με βομβαρδισμούς «μεγάλης κλίμακας», το Ιράν, ενώ και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίποινα.

Νωρίτερα η Κύπρος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, ενώ ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην αμερικανική βάση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να αποστείλει στην Κύπρο την φρεγάτα «Κίμων», καθώς επίσης μια ακόμη φρεγάτα και δύο F-16.