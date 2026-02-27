Ο πληθωρισμός «πλήγωσε» την Wall Street στο κλείσιμο του Φεβρουαρίου

Στο -3% ο Nasdaq τον Φεβρουάριο, απώλειες 500 μονάδων ο Dow Jones μετά τον PPI.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση του Φεβρουαρίου οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με το κλίμα να επιβαρύνεται σημαντικά από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής που ανακοινώθηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα, προσθέτοντας ακόμα ένα βαρίδι στην ψυχολογία των επενδυτών, η οποία δοκιμάζεται από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις επιπτώσεις των αποφάσεων Τραμπ στο πεδίο των δασμών.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 522 μονάδων ή 1,05% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 48.977 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,43% στις 6.878 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να σημειώνει απώλειες 0,92% και να κλείνει στις 22.668 μονάδες.

Σε επίπεδο μήνα, ο Nasdaq έχασε 3% στη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον περασμένο Μάρτιο ενώ S&P 500 και Dow Jones υποχώρησαν κατά 1% και 0,2% αντίστοιχα, έχοντας ως βαρίδι τον κλάδο του software, ο οποίος υποχώρησε άνω του 10%.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ισχυρές απώλειες άνω του 3% κατέγραψε η μετοχή της Nvidia, επεκτείνοντας τις απώλειες 5% της Πέμπτης, εκπλήσσοντας δυσάρεστα τους επενδυτές μετά και τις ανακοινώσεις του τεχνολογικού κολοσσού για τις επιδόσεις του στο προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, σημαντική πτώση άνω του 9% σημείωσε η μετοχή της Jefferies, καθώς η κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας στεγαστικών δανείων Market Financial Solutions δημιουργεί ανησυχίες για επέκταση της κρίσης στην αγορά ιδιωτικής πίστης των ΗΠΑ. Ο τίτλος της Apollo υποχώρησε στο ίδο κλίμα κατά 8%. Παράλληλα, με απώλειες άνω του 6% έκλεισε η μετοχή της fintech Block του Jack Dorsey, η οποία ανακοίνωσε πως θα απολύσει περίπου 4.000 υπαλλήλους, πέριπου το 50% του εργατικού της δυναμικού εν μέσω αυξανόμενων φόβων για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Σε αρνητικό έδαφος με απώλειες 3% και ο τίτλος της Salesforce, ενώ η μετοχή της Microsoft έκλεισε 2% χαμηλότερα. Την ίδια στιγμή, «βουτιά» 21% σημείωσε η μετοχή της CoreWeave, καθώς το guidance της εταιρείας για το σύνολο του 2026 απογοήτευσε τους επενδυτές, ενώ 13% έχασε η μετοχή της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Zscaler.

Στο πεδίο των «μάκρο», μείωση μικρότερη των προσδοκιών κατέγραψε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, καθώς δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) έτρεξε τον προηγούμενο μήνα με ρυθμό 2,9% έναντι ανόδου 3% τον Δεκέμβριο. Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 2,6% σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε με ρυθμό 0,5%. Οι αναλυτές προέβλεπαν μηνιαία άνοδο 0,3%.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 3,6% σε ετήσια βάση και 0,8% σε μηνιαία. Τον Δεκέμβριο είχε κινηθεί 3,3% υψηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ είχε ενισχυθεί 0,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο.