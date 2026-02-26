ΧΑ: Προσπάθεια για τις 2.300 μονάδες εν μέσω αποτελεσμάτων

Ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών ο Γενικός Δείκτης, μικτή εικόνα στις τράπεζες. Νέα μεγάλη άνοδος για τη Metlen.

Το επίπεδο των 2.300 μονάδων επιχειρεί να ανακτήσει την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών, εν μέσω εταιρικών αποτελεσμάτων.

Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης η Τρ. Πειραιώς ανακοίνωσε κέρδη 1,07 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2025, καθώς και αύξηση του payout στο 55%, με διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ.

Αποτελέσματα ανακοίνωσε και ο ΟΤΕ, καταγράφοντας μεταξύ άλλων ρεκόρ συνδέσεων FTTH και συνδρομητών συμβολαίου, αύξηση εσόδων 8,7% στο δ’ τρίμηνο, ενώ η διοίκηση για το 2026 σκοπεύει να διανέμει προς τους μετόχους €355 εκατ. με τη μορφή μερίσματος και €177 εκατ. μέσω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Στο επίκεντρο και τα αποτελέσματα της Ideal Holdings, που ανακοίνωσε αύξηση κερδοφορίας σε ιστορικό υψηλό και βελτιωμένα μεγέθη σε όλες τις εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, μετά το κλείσιμο των συναλλαγών αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα των Eurobank και Helleniq Energy.

Εκτός συνόρων, η αβεβαιότητα για το νέο καθεστώς των αμερικανικών δασμών παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως και οι εξελίξεις στο «μέτωπο» του Ιράν. Στο μεταξύ, τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nvidia ξεπέρασαν τις προσδοκίες, όμως η αντίδραση της μετοχής υπήρξε «χλιαρή», στοιχείο που ξένοι αναλυτές αποδίδουν στην αυξανόμενη δυσκολία των επενδυτών να «πλοηγηθούν» στο ολοένα και πιο απαιτητικό οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ελληνικό ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης λίγο πριν τις 11:30 βρίσκεται στις 2.294,72 μονάδες, ενισχυμένος 0,48%. Στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών βρέθηκε να ενισχύεται έως τις 2.307,25 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών, με κέρδη 0,73% στις 2.583,82 μονάδες, με τις μετοχές των Τρ. Πειραιώς, Optima και ΕΤΕ να ενισχύονται περί του 1,5%-1,8%, την Alpha Bank στο +0,51% και τις Eurobank και Τρ. Κύπρου να καταγράφουν ήπιες απώλειες 0,59% και 0,21% αντίστοιχα.

Στον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, η Metlen καταγράφει νέα άνοδο έως τα 37,80 ευρώ, μετά τη χθεσινή μεγάλη άνοδο, ενώ αξιόλογα κέρδη σημειώνουν, μεταξύ άλλων, και οι μετοχές των Τιτάν και Lamda Development. Ο τίτλος του ΟΤΕ, μετά τα χθεσινά κέρδη, σήμερα υποχωρεί 0,83% στα 17,84 ευρώ.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι ΕΥΔΑΠ, Σαράντης και Aegean με απώλειες περί του 1%-1,2%.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 49,71 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €2,19 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 63 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 46 που υποχωρούν και 41 που διατηρούνται αμετάβλητες.