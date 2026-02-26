Λαγκάρντ: «Η ΕΚΤ να παρακολουθεί τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό»

«Οι προσπάθειές μας να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό ήταν αποτελεσματικές», δήλωσε η Λαγκάρντ σύμφωνα με το Bloomberg.

Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καταφέρει να τιθασεύσει τον πληθωρισμό έστειλε η Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής πρέπει να παρακολουθούν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Μιλώντας την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, προέβλεψε ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θα επιτύχουν να επαναφέρουν τον ΔΤΚ στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. «Οι προσπάθειές μας να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό ήταν αποτελεσματικές», δήλωσε η Λαγκάρντ σύμφωνα με το Bloomberg.

«Ωστόσο, παρόλο που ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί, οι έρευνες δείχνουν ότι πολλοί πολίτες εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται ότι οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι υποδηλώνουν τα επίσημα στοιχεία» πρόσθεσε.

«Η ΕΚΤ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις προσδοκίες καταναλωτών και νοικοκυριών για τον πληθωρισμό - όχι μόνο επειδή αυτές έχουν αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και για να διασφαλίσει ότι συνεχίζουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που υπηρετούμε», αποσαφήνισε.

«Ο ρόλος μας είναι να επικεντρωθούμε στην εκπλήρωση της εντολής μας (σταθερότητα τιμών στον στόχο του 2% και μέγιστη απασχόληση) και να εξηγήσουμε όχι μόνο τι κάνουμε, αλλά και γιατί και πώς το κάνουμε, και να το κάνουμε αυτό με τρόπο που να μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός» κατέληξε.

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ δεν βλέπει ακόμα κύμα απολύσεων εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα στην ευρωζώνη, αλλά δεν προκαλεί ακόμα κύμα απολύσεων λόγω της μεγαλύτερης αυτοματοποίησης της εργασίας, δήλωσε ακόμα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι ότι αυξάνει την παραγωγικότητα», ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Όμως δεν βλέπουμε ακόμα συνέπειες σε όρους αγοράς εργασίας και κύματα απολύσεων για τα οποία εκφράζονταν φόβοι και θα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς θα προχωρούμε», πρόσθεσε η επικεφαλής της ΕΚΤ.