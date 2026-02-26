Στην τεράστια αίθουσα που φιλοξένησε το γκαλά της Henan Kuangshan Crane, στήθηκαν περίπου 800 τραπέζια, πάνω στα οποία είχαν τοποθετηθεί χιλιάδες χαρτονομίσματα αξίας 8,7 εκατ. δολαρίων.

Με έναν πρωτοφανή τρόπο, ο οποίος έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παγκόσμια κλίμακα, αποφάσισε να μοιράσει το μπόνους στους υπαλλήλους της η κινεζική κατασκευαστική εταιρεία Henan Kuangshan Crane Co.

Πιο αναλυτικά, ο CEO της εταιρείας που ιδρύθηκε το τον Σεπτέμβριο του 2002, Cui Peijun, είχε μία πρωτότυπη ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράσει μέρος του μπόνους των περίπου 26 εκατ. δολαρίων (180 εκατομμύρια γιουάν) στους περίπου 7.000 υπαλλήλους του που παρευρέθηκαν στο ετήσιο γκαλά.

Στην τεράστια αίθουσα που φιλοξένησε το γκαλά της Henan Kuangshan Crane, στήθηκαν περίπου 800 τραπέζια, πάνω στα οποία είχαν τοποθετηθεί χιλιάδες χαρτονομίσματα αξίας 8,7 εκατ. δολαρίων, ενώ στη συνέχεια ο Peijun κάλεσε τους εργαζομένους να πάρουν μόνοι τους το μπόνους τους, με έναν μόνο κανόνα: να πάρουν μόνο όσα χαρτονομίσματα μπορούσαν να κουβαλήσουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν κάποια τσάντα ή σακούλα.

A dream corporate party took place in China



During a Chinese New Year celebration, Henan Kuangshan Crane piled up mountains of cash for 7,000 employees.



There were $26 million in cash laid out on the table. The only rule: take it with your hands and carry it away yourself.



The… pic.twitter.com/hH79ej7Bk6 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026

Όπως είναι φυσικό, το βίντεο από την στιγμή της «παραλαβής» των μπόνους έκανε τον γύρο του διαδικτύου, καθώς εικονίζονται οι εργαζόμενοι να μαζεύουν με τα χέρια τα μετρητά από τα τραπέζια.

Ο ιδρυτής της εταιρείας αιφνιδίασε μάλιστα το κοινό όταν από τη σκηνή ζήτησε από το οικονομικό τμήμα να αντικαταστήσει τα προγραμματισμένα δώρα με επιπλέον 20.000 γουάν σε μετρητά για κάθε εργαζόμενο. «Δεν είναι ότι μου αρέσει να μοιράζω χρήματα. Σκέφτηκα όμως ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν βάρη από δάνεια αυτοκινήτου και στεγαστικά και κάθε ανακούφιση βοηθά», δήλωσε.

Σύμφωνα με την South China Morning Post, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους που διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά, οι συνολικές πληρωμές στο τέλος του έτους ξεπέρασαν τα 180 εκατομμύρια γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 70% των συνολικών κερδών της εταιρείας για το 2025.

Η κατασκευαστική Henan Kuangshan Crane παρέχει υπηρεσίες γερανών και μηχανημάτων χειρισμού υλικών, με επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτείνονται σε περισσότερες από 130 χώρες παγκοσμίως.