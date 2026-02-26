To μισθολογικό χάσμα αντρών - γυναικών ανοίγει την «ψαλίδα» και στις συντάξεις τους

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται διαφορετικά από τους άντρες ακόμη και όταν προσφέρουν την ίδια εργασία, καθώς οι μισθοί τους είναι χαμηλότεροι κατά 13%, ενώ οι συντάξεις τους υπολείπονται κατά 24%

Αισθητά χαμηλότερες κατά 23,8% είναι οι συντάξεις των γυναικών σε σχέση με των αντρών στην Ελλάδα, ως συνέπεια του χάσματος που υπάρχει στους μισθούς τους κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε, για πρώτη φορά, στοιχεία για το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στη χώρα μας, το οποίο ανήλθε στο 13,4% το 2022 και το 2024, ενώ για το 2023 ήταν 13,6%.

Συνεπώς, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται διαφορετικά από τους άντρες ακόμη και όταν προσφέρουν την ίδια εργασία, καθώς οι μισθοί τους είναι χαμηλότεροι των αντρών κατά 13%, ενώ οι συντάξεις τους υπολείπονται κατά 24%.

Καθώς πολλές γυναίκες εργάζονται part-time ή διακόπτουν την εργασία τους μόλις γίνονται μητέρες, ενώ συχνά έχουν μεγαλύτερα διαστήματα ανεργίας λόγω εργασιακής αστάθειας, αποδίδουν λιγότερα στο ασφαλιστικό σύστημα με αποτέλεσμα να καταλήγουν με χαμηλότερες συντάξεις στην τρίτη ηλικία.

Η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην εργασία και τη σύνταξη αποτελεί δομικό κοινωνικό ζήτημα, ενώ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται προσπάθειες άμβλυνσης των ανισοτήτων αυτών, μέσω της προώθησης ίσων ευκαιριών στην εργασία και την εξέλιξη.

Σημαντικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται και για την ισότιμη κατανομή οικογενειακών ευθυνών, την ενίσχυση των ελέγχων για διακρίσεις στους μισθούς, την αναγνώριση των περιόδων φροντίδας παιδιών/οικογένειας στο συνταξιοδοτικό σύστημα, και την πρόσβαση σε ποιοτική παιδική φροντίδα, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην πλήρη απασχόληση.

Χαμηλές συντάξεις για τις γυναίκες

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η μέση σύνταξη των γυναικών ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ελλάδα ήταν κατά 23,8% χαμηλότερη από αυτή των αντρών το 2024. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2024 η μέση σύνταξη για τις γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω στην ΕΕ ήταν κατά 24,5% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών.

Οι μεγαλύτερες διαφορές καταγράφηκαν στη Μάλτα (40,3%), στην Ολλανδία (36,3%) και στην Αυστρία (35,6%). Αντίθετα, το μικρότερο χάσμα σημειώθηκε στην Εσθονία (5,6%), ενώ ακολουθούν η Σλοβακία (8,4%) και η Ουγγαρία (9,6%).

Η διάμεση σύνταξη των γυναικών στην ΕΕ ήταν κατά 24,9% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών. Τα μεγαλύτερα χάσματα στις διάμεσες συντάξεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (43,3%), στην Ισπανία (41,1%) και στις Κάτω Χώρες (39,6%), ενώ τα μικρότερα χάσματα σημειώθηκαν στην Εσθονία (-0,3%), στην Ουγγαρία (0,4%) και στη Δανία (2,7%).