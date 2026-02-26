Από τον σχεδιασμό στην επιχειρησιακή ετοιμότητα: Η παρουσία της Hellas Sat στο Battlefield ReDEFiNED

Η Hellas Sat επιβεβαίωσε τον αναβαθμισμένο στρατηγικό της ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, άμυνας και διαστημικών επικοινωνιών.

Η συμμετοχή της εταιρείας στην έκθεση αυτή αποτελεί ένα σαφές σημείο καμπής καθώς αφ’ ενός μεν αποτυπώνει τη μετάβαση από τον στρατηγικό σχεδιασμό στην επιχειρησιακή υλοποίηση αφ’ ετέρου δε αναδεικνύει την Hellas Sat ως κρίσιμη υποδομή ευρωπαϊκής σημασίας γεγονός το οποίο επισφραγίζεται και από την υπογραφή συμφωνίας ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον δορυφόρο Hellas Sat 5.

Η συμφωνία αυτή της Hellas Sat με εταιρείες και κυβερνητικούς φορείς αδιαμφισβήτητου κύρους και αξίας και συγκεκριμένα την Thales Alenia Space, CNES και Safran, η οποία ανακοινώθηκε και υπογράφηκε στη Λευκωσία, καθίσταται στρατηγικής σημασίας καθώς μετατρέπει την εταιρεία σε μια εξέχουσα υποδομή αριστείας ικανή να υποστηρίξει σύνθετες κυβερνητικές και κρίσιμες αμυντικές αποστολές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της αυτονομίας των ευρωπαϊκών επικοινωνιών.

Η σημασία της αποστολής του Hellas Sat 5 υπερβαίνει την τεχνική διάσταση του εγχειρήματος καθώς επιχειρεί να συνδυάσει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαστημικών και επίγειων υποδομών, κάνοντας χρήση υπερσύγχρονων επίγειων σταθμών οπτικών επικοινωνιών. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τη σύγχρονη απαίτηση για συστήματα επικοινωνιών υψηλής ασφάλειας, ικανά να καλύπτουν ταυτόχρονα τις προαναφερθείσες ανάγκες, άμυνας, κυβερνητικών υπηρεσιών, πολιτικής προστασίας και λοιπών κρίσιμων επιχειρησιακών αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οπτικές (laser) δορυφορικές επικοινωνίες δεν αποτελούν μια μελλοντική προοπτική αλλά αντιθέτως εντάσσονται αποφασιστικά στη νέα απαιτητική επιχειρησιακή πραγματικότητα. Υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, αυξημένα επίπεδα ασφαλείας , ανθεκτικότητα σε παρεμβολές και απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα με ευρωπαϊκά συστήματα συνθέτουν ένα νέο επιχειρησιακό πρότυπο, απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat, κ. Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς: «Η παρουσία μας στο Battlefield ReDEFiNED 2026 και το πρόγραμμα Hellas Sat 5 σηματοδοτούν μια ιστορική καμπή για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μια ελληνοκυπριακή εταιρεία στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ασφάλειας και διαστημικών επικοινωνιών. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, στοχεύουμε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσφέροντας λύσεις υψηλής τεχνολογίας που ενισχύουν την ασφάλεια και εγγυώνται την αυτονομία και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης».

Η Hellas Sat καταλαμβάνει σημαντική θέση στη νέα πραγματικότητα συγκερασμού σύγχρονων διαστημικών προκλήσεων, απαιτήσεων άμυνας και προϋποθέσεων ψηφιακής κυριαρχίας ενισχύοντας αποφασιστικά τη θέση της Ελλάδος και της Κύπρου στον τομέα της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας και ασφάλειας.