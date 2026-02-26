Ειδήσεις | Διεθνή

Η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου για την υπόθεση Έπστιν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου για την υπόθεση Έπστιν
Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον πρόκειται να καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με το σκάνδαλο γύρω από τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον πρόκειται να καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με το σκάνδαλο γύρω από τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η 78χρονη Χίλαρι Κλίντον αναμένεται να καταθέσει ενόρκως σήμερα, πριν από το σύζυγό της και πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, 79 ετών, ο οποίος πρόκειται να καταθέσει αύριο, Παρασκευή.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις τους και οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις των βουλευτών δεν θα γίνουν στο Κογκρέσο, αλλά μέσω βιντεοσύνδεσης. Οι συνεδριάσεις θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, έτσι δεν είναι σαφές πόσες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν.

Η Χίλαρι και ο Μπιλ Κλίντον αρνούνταν επί μήνες να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου στην έρευνα για την υπόθεση Έπστιν.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Τζέιμς Κόμερ, ότι διεξάγει μια πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το γεγονός ότι στις αρχές Φεβρουαρίου οι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν, έκανε τους Ρεπουμπλικανούς να ακυρώσουν ψηφοφορία για την έναρξη διαδικασίας σε βάρος τους για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Το όνομα του Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες σχετικά με τον Έπστιν. Εντούτοις η αναφορά και μόνο του ονόματος δεν σημαίνει κάτι. Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τη γνωριμία του με τον Έπστιν.

Ο Έπστιν διατηρούσε για χρόνια ένα δίκτυο κακοποίησης, με θύματα δεκάδες νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Ο νεοϋορκέζος χρηματιστής είχε εξαιρετικές διασυνδέσεις στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ. Άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 στη φυλακή, προφυλακισμένος και εν αναμονή της δίκης του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Debate με τον Άδωνι ζητάει η Καρυστιανού - Περιμένει Αλέξη ο Ραγκούσης - Επιμένει για ψήφισμα στο Συνέδριο ο Δούκας

ΕΣΠΑ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλησαν την «Εξωστρέφεια»

To μισθολογικό χάσμα αντρών - γυναικών ανοίγει την «ψαλίδα» και στις συντάξεις τους

tags:
ΗΠΑ
Τζέφρι Έπστιν (Jeffrey Epstein)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider