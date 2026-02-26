Πολιτική | Ελλάδα

Αυτιάς στην Ευρωβουλή: Πρόταση με 5 κομβικές χρηματοδοτήσεις για Ελλάδα

«Ο κ. Αυτιάς στοχεύει ώστε ο νέος πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ, να τονώσει την περιφερειακή ανάπτυξη και να αποκτήσει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα».

Την παροχή πέντε ενισχυμένων και ευέλικτων χρηματοδοτήσεων και για τις 13 ελληνικές περιφέρειες, ώστε να αντιμετωπίσουν καίρια προβλήματα, όπως είναι η στέγαση, το δημογραφικό και η καταβολή άμεσων αποζημιώσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, πρότεινε στην έκθεση για τον Πολυετή Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Αυτιάς επισημαίνει ότι «η άμεση και ευέλικτη παροχή ευρωπαϊκών κονδυλίων θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και προοπτικές και θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στον τόπο όπου μεγάλωσαν, αναπτύσσοντας την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι προτάσεις του κ. Αυτιά είναι οι εξής:

  1. Έγκαιρη γνωστοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.
  2. Άμεση και ενισχυμένη χρηματοδότηση στα κράτη μέλη, τα νησιά, τους δήμους, τις περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες περιοχές για την αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων, όπως η στέγη, το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές.
  3. Αναλογική οικονομική στήριξη με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.
  4. Παροχή ετήσιας και επαρκούς χρηματοδότησης προς απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, περιφέρειες και δήμους για έργα υποδομών, όπως σχολεία, υγειονομικές υπηρεσίες, δίκτυα ύδρευσης και μεταφορών.
  5. Εξαίρεση της αποπληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης από τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ώστε να διασφαλιστούν περισσότεροι πόροι και για τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας».

Με τις προτάσεις αυτές, «ο κ. Αυτιάς στοχεύει ώστε ο νέος πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τονώσει την περιφερειακή ανάπτυξη και να αποκτήσει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα», καταλήγει η ανακοίνωση.

