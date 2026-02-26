Κυρανάκης: Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη με νεκρούς 2 μέρες πριν την επέτειο

Όπως εξήγησε, τα καλώδια της τηλεδιοίκησης έχουν καλυφθεί από τσιμέντο, ωστόσο οι δράστες ή ο δράστης το έσπασε.

Στην καταγγελία πως το βράδυ της Τετάρτης (25/02), άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη στο σημείο Πλατύ προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα. Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» σχολίασε ο κ. Κυρανάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε, τα καλώδια της τηλεδιοίκησης έχουν καλυφθεί από τσιμέντο, ωστόσο οι δράστες ή ο δράστης το έσπασε.

«Για να προστατευθεί το καλώδιο, μπήκε και επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην τα κλέβουν. (σ.σ. Είναι) καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο μέρες πριν από την επέτειο» τόνισε και επέμεινε: «ήθελαν νεκρούς».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει κάμερα στο σημείο, καθώς δεν είναι εντός οικισμού αλλά «στη μέση του πουθενά».

«Πήγαν κάποιοι σε αυτά τα καλώδια, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Έπεσε όλη η τηλεδιοίκηση χθες» συμπλήρωσε.