Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία 1,07 δισ. ευρώ το 2025 - Αυξάνει στο 55% το payout

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα €723 εκατ. στο 4ο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 26% ετησίως, και τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα 1% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο.

Ισχυρή κερδοφορία στα 1,070 δισ. ευρώ εμφάνισε το 2025 η Τράπεζα Πειραιώς, με τον στόχο για τη συνολική διανομή από τα κέρδη του 2025 να αναβαθμίζεται στο 55%, από 50% προηγουμένως. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 723 εκατ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 26% ετησίως, και τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα 1% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα €696 εκατ. το 2025, στο 26% των καθαρών εσόδων, με τον δείκτη προμηθειών προς ενεργητικό να διαμορφώνεται στο 0,82%, το υψηλότερο επίπεδο της ελληνικής αγοράς. Τα δάνεια, η διαχείριση κεφαλαίων πελατών και η τραπεζοασφάλιση συνέβαλαν στην αύξηση των προμηθειών.

Η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε το 2025 υγιή ισολογισμό, με το οργανικό κόστος κινδύνου στο 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2%, έναντι 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και η κάλυψη των NPE στο 73% από 65% αντίστοιχα.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,7%, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, απορροφώντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους, του 55% επί των κερδών του 2025, την ισχυρή αύξηση των δανείων και την απόσβεση DTC

Δήλωση διευθύνοντα συμβούλου, Χρήστου Μεγάλου

«Το 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς. Ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Το 2025, πετύχαμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €5,9. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% ετησίως, με €4 δις καθαρή πιστωτική επέκταση, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €66 δισ. καταθέσεις και €14,5 δισ. επενδυτικά κεφάλαια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σηματοδοτώντας την αναστροφή της τάσης του τελευταίου έτους, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, ωθούμενα από τις εργασίες πιστοδοτήσεων και τις τραπεζοασφάλειες. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,2%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών ανήλθε στο 1%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της αγοράς. Η αποτελεσματικότητα κόστους διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 34% κατά το 4ο τρίμηνο, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η δανειοδοτική μας δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση 100 εκατ. στο 4ο τρίμηνο, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα. Το προϊόν μας «Σπίτι 25» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1.500 αιτήσεις συνολικού ποσού €200 εκατ. σε λίγους μήνες.

Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τον στόχο μας για συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε €0,40 μέρισμα, επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους €0,08 με τη μορφή επαναγοράς μετοχών. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,7% τον Δεκέμβριο 2025

Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 26%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας.

Κατά το 4ο τρίμηνο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με το συνολικό τίμημα για τη συναλλαγή να ανέρχεται σε €0,6 δισ. σε μετρητά, και την ενοποιήσαμε στα αποτελέσματα έτους 2025. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων και την εμπορική μας πρόταση. Σχετικά με αυτό, σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε το νέο μας επιχειρηματικό σχέδιο, με διευρυμένες φιλοδοξίες στο πεδίο των τραπεζικών υπηρεσιών και της ασφάλισης.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η neobank Snappi, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά το 2025, με ικανοποιητική προσέλκυση 60.000 πελατών σε ένα τρίμηνο. Η Snappi αποτελεί πρόταση αξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, λανσάροντας νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη.

Το 2026, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως λόγω των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να βελτιώνεται, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες. Εισερχόμαστε στο 2026 με εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να επιτύχουμε διατηρήσιμα αποτελέσματα. Οι νέοι στόχοι μας θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στο Capital Markets Day που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026».

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. Γιώργου Χαντζηνικολάου

«Το 2025 σηματοδοτεί μια χρονιά σημαντικής εδραίωσης και προόδου για την Πειραιώς. Έπειτα από μια περίοδο ουσιαστικών αλλαγών, η Τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα φάση, έχοντας διαμορφώσει ισχυρά θεμέλια σε επίπεδο οικονομικής επίδοσης, στρατηγικής συνέπειας, τεχνολογικού μετασχηματισμού και κοινωνικής υπευθυνότητας, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παράλληλα, με την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής η Πειραιώς ηγείται της διαμόρφωσης ενός λειτουργικού μοντέλου με άξονες τη διαφοροποίηση των πηγών αποδοτικότητας και την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη προσπάθεια εξακολουθεί να είναι η ελληνική οικονομία που συνέχισε να καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και δυναμική, χάρη στην ενίσχυση των επενδύσεων και την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Πειραιώς πέτυχε, ακόμη μία χρονιά, την ενίσχυση της κερδοφορίας της, διευρύνοντας τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της, εν μέσω σοβαρών γεωπολιτικών προκλήσεων. Ως συστημικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, φέρουμε την ευθύνη να λειτουργούμε ως μοχλός ανάπτυξης, σταθερότητας και μακροπρόθεσμης αξίας για πελάτες, μετόχους και εργαζομένους.

Το 2025, η Τράπεζα διοχέτευσε €13 δισ. σε νέες χρηματοδοτήσεις, στηρίζοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ορόσημο του 2025 αποτέλεσε η συστηματική πρόοδος του μετασχηματισμού του Ομίλου. Η Πειραιώς εξελίσσεται σε έναν οργανισμό πιο απλό, πιο ευέλικτο και περισσότερο ώριμο τεχνολογικά, με τις ψηφιακές δυνατότητες και τη στρατηγική αξιοποίηση δεδομένων να ενσωματώνονται στον πυρήνα του λειτουργικού μας μοντέλου.

Οι σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, ύψους άνω των €135 εκατ. επί συνολικών κεφαλαιακών δαπανών κοντά στα €200 εκατ., αποδίδουν ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του πελάτη και βελτιώνοντας την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού μας βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση της ηγεσίας και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, δημιουργώντας ένα ανθρώπινο δυναμικό ευέλικτο, ψηφιακά ώριμο και έτοιμο για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής αναβάθμιση δεξιοτήτων και τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανταγωνιστικότητάς μας.

Για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ομάδες μας, εγκαινιάσαμε νέα προγράμματα ηγετικής καθοδήγησης και δημιουργήσαμε σύγχρονους, συνεργατικούς χώρους εργασίας, οι οποίοι ήδη λειτουργούν πιλοτικά σε δύο μεγάλα κέντρα, προάγοντας την καινοτομία, την ευελιξία και τη συλλογική δημιουργικότητα. Αυτές οι στοχευμένες επενδύσεις στους ανθρώπους μας, θωρακίζουν τα θεμέλια της απόδοσης και διασφαλίζουν ότι η Πειραιώς παραμένει ανθεκτική και προσανατολισμένη στο μέλλον.

Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, αυξημένη αβεβαιότητα και μεταβαλλόμενες προσδοκίες πελατών, η ηγεσία κρίνεται από τη σαφήνεια της κατεύθυνσης και τη συνέπεια στην υλοποίηση. Η Πειραιώς προχωρά με αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και αίσθηση θεσμικού καθήκοντος, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της, στηρίζοντας την πραγματική οικονομία και συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία.