Φάκελος «Έπστιν»: Κρίσιμες καταθέσεις των Κλίντον σήμερα

Η 78χρονη Κλίντον αναμένεται να καταθέσει ενόρκως, πριν από το σύζυγό της και πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον πρόκειται να καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με το σκάνδαλο γύρω από τον χρηματιστή και μαστροπό προαγωγό, Τζέφρι Έπστιν. Η 78χρονη Κλίντον αναμένεται να καταθέσει ενόρκως, πριν από το σύζυγό της και πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, 79 ετών, ο οποίος πρόκειται να καταθέσει αύριο, Παρασκευή.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις τους και οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις των βουλευτών δεν θα γίνουν στο Κογκρέσο, αλλά μέσω βιντεοσύνδεσης. Οι συνεδριάσεις θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, έτσι δεν είναι σαφές πόσες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr