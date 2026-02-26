Ειδήσεις | Ελλάδα

Εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο της διεύθυνσης Μεταφορών Αχαΐας

Εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο της διεύθυνσης Μεταφορών Αχαΐας
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο μηχανισμός αποτελείτο από δύο γκαζάκια και δύο φιάλες με εύφλεκτο υλικό.

Εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος όμως δεν εξερράγη, τοποθετήθηκε από άγνωστους δράστες εξωτερικά του κτιρίου της διεύθυνσης Μεταφορών Αχαΐας, που βρίσκεται στην περιοχή Κουκούλι, της Πάτρας.

Τον μηχανισμό τον εντόπισαν σήμερα το πρωί εργαζόμενοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Αμέσως μετά, έφθασαν στο σημείο αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών και ξεκίνησαν να συλλέγουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

