Ο Ιρανός πρόεδρος επανέλαβε την αντίθεσή του στην κατασκευή πυρηνικών όπλων

Ο Ιρανός πρόεδρος επανέλαβε την αντίθεσή του στην κατασκευή πυρηνικών όπλων
Μασούντ Πεζεσκιάν / Πηγήυ Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, απαγόρευσε την ανάπτυξή τους εκδίδοντας φάτουα (θρησκευτικό διάταγμα) στις αρχές του 2000.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έχει απαγορεύσει τα όπλα μαζικής καταστροφής, κάτι το οποίο «σημαίνει σαφώς ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ακόμα κι αν ήθελα να πάω προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα μπορούσα. Από θεωρητικής πλευράς, δεν θα μου επιτρεπόταν να το κάνω», τόνισε ο ίδιος την ώρα που αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, απαγόρευσε την ανάπτυξή τους εκδίδοντας φάτουα (θρησκευτικό διάταγμα) στις αρχές του 2000.

Χθες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν επιδιώκει να ξαναχτίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, μετά τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο.

«Επί της αρχής είναι πολύ απλό: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», είπε ο Βανς στους δημοσιογράφους ενόψει των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική αντιπροσωπεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

