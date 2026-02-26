Predator: Ένοχοι και οι 4 κατηγορούμενοι για τις υποκλοπές

Ένοχους έκρινε και τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση των υποκλοπών το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Ένοχους έκρινε και τους τέσσερις κατηγορούμενους (Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο και το ζεύγος Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου) για την υπόθεση των υποκλοπών το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την κατηγορία οι τέσσερις κατηγορούμενοι, το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και το τέλος του 2021 από κοινού και με συναπόφαση άρχισαν να εκτελούν τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται. Συγκεκριμένα «εγκατέστησαν σε δύο περιπτώσεις τηλεφωνικών αριθμών (Άρτεμις Σίφορντ και Αθανασίου Κουκάκη) και επιχείρησαν να εγκαταστήσουν το κατασκοπευτικό λογισμικό σε άλλους 114 τηλεφωνικούς αριθμούς» μεταξύ των οποίων και στους μηνυτές Νικόλαο Ανδρουλάκη, Χρήστο Σπίρτζη κ.ά. για να λάβουν γνώση των πληροφοριών/ προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονταν στα κινητά τους τηλέφωνα.

Όσον αφορά τους 114 στόχους, «το έγκλημα τους δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση τους», καθώς οι αποδέκτες δεν άνοιξαν τα links- δολώματα που έλαβαν. Οι κατηγορούμενοι δεν θέλησαν να βρεθούν στην δικαστική αίθουσα, εκπροσωπούμενοι από τους συνηγόρους τους, ενώ ασκώντας δικονομικό δικαίωμά τους, αρνήθηκαν και να απολογηθούν.

Αν ο κ. Ασκιανάκης μετά την μελέτη του ογκώδους υλικού της υπόθεσης, το οποίο κατά τη διάρκεια της δίκης εμπλουτίστηκε με νέα σημαντικά στοιχεία και καταθέσεις μαρτύρων που δεν είχαν κληθεί αρχικά, υιοθετήσει πλήρως την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι θα κηρυχθούν ένοχοι αντιμέτωποι με επαύξηση των προβλεπόμενων ποινών. Και αυτό γιατί ο εισαγγελέας της έδρας, Δημήτρης Παυλίδης, στις 6 Φεβρουαρίου, πρότεινε την ενοχή όλων των κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι πρέπει κάποιες ενέργειες που εισάγονται ότι διαπράχθηκαν “κατ’ εξακολούθηση” να μετατραπούν σε “κατά συρροή”.

Ο κ. Παυλίδης στην αγόρευση του τόνισε ότι «είναι αδιαμφισβήτητο ότι το Predator λειτούργησε στην επικράτεια της Ελλάδας», ενώ σημείωσε ότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό καθώς παραβιάζονται «βάναυσα, προσωπικά δεδομένα». Όπως σημείωσε: «Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν… Τυχόν χρήση του από υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί… σημείο αφύπνισης».