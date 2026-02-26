Ευρωαγορές: Ψάχνουν βηματισμό στον «χορό» των εταιρικών αποτελεσμάτων

Deutsche Telekom, Schneider Electric, Allianz, Rolls-Royce, AXA, Munich Re, Engie, Eni, Saint-Gobain, London Stock Exchange Group, Stellantis ανακοίνωσαν τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Ήπια πτώση καταγράφουν οι ευρωαγορές την Πέμπτη, καθώς τα βλέμματα των επενδυτών απομακρύνθηκαν από τους δασμούς Τραμπ και στρέφονται στα επιχειρηματικά μεγέθη. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,09% στις 632,89 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,04% στις 6.177 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη χάνει 0,28% στις 25.106 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,39% στις 8.592 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,06% στις 10.801 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο διολισθαίνει 0,07% στις 47.167 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει πτώση 0,18% στις 18.428 μονάδες.

Είναι μια πολυάσχολη μέρα για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη με πλήθος εταιριών να γνωστοποιούν τις οικονομικές τους επιδόσεις. Άκρως θετικό ήταν το forecast της Deutsche Telekom για το 2026 που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τη μετοχή της να σκαρφαλώνει 0,51%. Παράλληλα, τις πρώτες ετήσιες ζημίες στην ιστορία της, ανακοίνωσε η Stellantis με τον πολυεθνικό όμιλο, ο οποίος κατέχει γνωστά ονόματα όπως οι Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, να ανακοινώνει «τρύπα» 22,3 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους 2025, σε σύγκριση με κέρδη 5,5 δισ. ευρώ για όλο το 2024, με τον τίτλο της να αποδυναμώνεται 0,77%.

Ταυτόχρονα, ο γερμανικός γίγαντας αθλητικών ειδών Puma ανέφερε λειτουργικές ζημίες 357,2 εκατ. ευρώ, από λειτουργικά κέρδη 548,7 εκατ. ευρώ το 2024, εκτιμώντας πως οι πωλήσεις μειώθηκαν σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ το περιθώριο κέρδους της μειώθηκε κατά 260 μονάδες βάσης στο 45%. Πρότεινε την ακύρωση της καταβολής μερισμάτων για το 2025 και αναμένει λειτουργικές ζημίες μεταξύ 50 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ ευρώ φέτος σε ένα ακόμη ζημιογόνο έτος, με τη μετοχή της να κατρακυλά 2,75%.

Εν τω μεταξύ, η βρετανική Rolls-Royce αναμένει κέρδη άνω των 4 δισ. στερλινών (5,42 δισ. δολάρια) το 2026, καθώς ανέφερε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση κερδών κατά 40% για το 2025, με αποτέλεσμα η μετοχή της να εκτινάσσεται 5,38%. Γενικά το κλίμα στην τρέχουσα εβδομάδα παρά την αβεβαιότητα για το παγκόσμιο εμπόριο μετά τις ανακοινώσεις δασμών του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς που από την προαναγγελία για 15% έμειναν στο 10%.

Κέρδη στην Ασία - Ρεκόρ για Nikkei 225

Άνοδος κατεγράφη στην Ασία ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το ορόσημο των 59.000 μονάδων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, με ώθηση από το λεγόμενο «Takaichi trade» και την απόδοση της Νvidia. Ο ιαπωνικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,1%, φτάνοντας στις 59.199,31 μονάδες, διευρύνοντας για τρίτη ημέρα το σερί διαδοχικών ιστορικών υψηλών.

Παράλληλα, ο TOPIX σημείωσε άνοδο 1,45%, αγγίζοντας επίσης νέο υψηλό. O νοτιοκορεατικός Kospi ενισχύθηκε 1,65%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 0,57%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κέρδισε 0,8%, σημειώνοντας επίσης νέο ιστορικό υψηλό. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng Index υποχώρησε 0,62%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 σημείωσε απώλειες 0,2%.