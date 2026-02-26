Οικονομία | Διεθνή Οικονομικά Νέα

ΕΚΤ: «Ναι» στην υποψηφιότητα του Μπόρις Βούτσιτς για τη θέση του αντιπροέδρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΚΤ: «Ναι» στην υποψηφιότητα του Μπόρις Βούτσιτς για τη θέση του αντιπροέδρου
O νέος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ισχύ από 1ης Ιουνίου και διαδέχεται τον Λούις Ντε Γκίντος.

«Πράσινο φως» στην υποψηφιότητα του Μπόρις Βούτσιτς άναψε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε καμία αντίρρηση όσον αφορά τον προτεινόμενο υποψήφιο, Μπόρις Βούτσιτς, ο οποίος διαθέτει αναγνωρισμένο κύρος και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα νομισματικής πολιτικής ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Βούτσιτς επί του παρόντος ασκεί καθήκοντα διοικητή της Hrvatska narodna banka.

Κατόπιν της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο νέος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

H θητεία του κ. Βούτσιτς είναι οκταετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, με ισχύ από 1ης Ιουνίου 2026. O κ. Βούτσιτς διαδέχεται τον Λούις Ντε Γκίντος, η θητεία του οποίου ως Αντιπροέδρου της ΕΚΤ λήγει στις 31 Μαΐου 2026.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Debate με τον Άδωνι ζητάει η Καρυστιανού - Περιμένει Αλέξη ο Ραγκούσης - Επιμένει για ψήφισμα στο Συνέδριο ο Δούκας

ΕΣΠΑ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλησαν την «Εξωστρέφεια»

To μισθολογικό χάσμα αντρών - γυναικών ανοίγει την «ψαλίδα» και στις συντάξεις τους

tags:
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Λουίς ντε Γκίντος (Luis de Guindos)
Μπόρις Βούτσιτς
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider