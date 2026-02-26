Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Vodafone: Επιχειρησιακός μετασχηματισμός και νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι όροι του προγράμματος, προβλέπουν αποζημίωση έως και 50 μισθούς, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και διάφορες άλλες πρόσθετες παροχές.

Σε μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων απλοποίηση διαδικασιών και κατάργηση κάποιων δομών και ρόλων εργασίας προχωρά η Vodafone, ενεργοποιώντας στο πλαίσιο αυτό κι ένα στοχευμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι όροι του προγράμματος, προβλέπουν αποζημίωση έως και 50 μισθούς, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και διάφορες άλλες πρόσθετες παροχές, όπως ιατροφαρμακευτική κάλυψη για έναν χρόνο μετά τη λύση της σύμβασης, ειδικές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας για ορισμένο διάστημα μετά την αποχώρηση καθώς και δυνατότητα χρήσης του προγράμματος υποστήριξης επαγγελματικής αποκατάστασης. Παράλληλα προβλέπονται ενισχυμένα κίνητρα για όσους έχουν παιδιά καθώς και για τους εργαζόμενους που έχουν πάνω από 16 χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία, ή βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου αφορά μικρή μερίδα εργαζομένων καθώς ο ρόλος τους καταργείται - μονοψήφιο ποσοστό - και έρχεται ως απόρροια της εξέλιξης του επιχειρησιακού της μοντέλου, το οποίο φιλοδοξεί να την καταστήσει πιο σύγχρονη και αποδοτική, μέσω και της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής.

