Wall Street: Τρίτη ημέρα απωλειών για τους δείκτες ελέω Alphabet, Bitcoin και ασημιού

Τελευταία ενημέρωση 18:00

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες στη Wall Street για τρίτη διαδοχική ημέρα, καθώς το επενδυτικό κοινό έκανε ένα βήμα πίσω όσον αφορά την ανάληψη ρίσκων, αφού Bitcoin και ασήμι καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών Alphabet και Qualcomm που δημοσίευσαν χθες τα αποτελέσματά τους, βρίσκονται υπό πίεση.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα καταγράφει πτώση μετά την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να σώσει τα κρυπτονομίσματα, με τα νεύρα των επενδυτών να δοκιμάζονται καθώς αυτή την ώρα χάνει ακόμα και το «μαξιλάρι» των 70.000 δολαρίων. Το αρνητικό momentum μοιάζει να δυναμώνει στα crypto, λόγω της υποχώρησης της ζήτησης και την αστάθεια που καταγράφεται αυτή την εβδομάδα στις μετοχές τεχνολογίας, ενώ τα έντονα σκαμπανεβάσματα στα πολύτιμα μέταλλα προσφέρουν μία έξτρα δόση ανησυχίας. Αυτή την ώρα, το Bitcoin υποχωρεί 7,98% και διαπραγματεύεται στα 67.580,40 δολάρια, διευρύνοντας τις απώλειες που καταγράφει γενικότερα το τελευταίο διάστημα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 586 μονάδες ή 1,19% στις 48,914 μονάδες, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 διολισθαίνει 1,25% στις 6.794 μονάδες, ενώ τεχνολογικός δείκτης ο Nasdaq χάνει 1,59% στις 22.539 μονάδες.

Την Τετάρτη η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε αρνητικό κατά βάση έδαφος, καθώς εντάθηκε το sell-off στις μετοχές τεχνολογίας. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,53%, ο S&P 500 υποχώρησε 0,51% και ο Nasdaq απώλεσε 1,51%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Alphabet υποχωρεί κατά 4,7%, παρόλο που για το δ' τρίμηνο κατέγραψε ετήσια αύξηση 18% στα έσοδα και 30% στην κερδοφορία. Ειδικότερα, η μητρική της Google ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 34,46 δισ. δολάρια ή 2,82 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από την πρόβλεψη για 2,63 δολ/μτχ με έσοδα 113,83 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 111,43 δισ. δολάρια. Παράλληλα, το Google Cloud απέφερε 17,66 δισ. δολάρια, υπερκερνώντας την πρόβλεψη για 16,18 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την StreetAccount, με ράλι 47% σε σχέση με αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μονάδα Cloud φιλοξενεί τις περισσότερες υπηρεσίες και προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Επιπλέον, πιέσεις δέχεται και Qualcomm, η μετοχή της οποίας διολισθαίνει 7,8% ελέω του αδύναμου forecast για το β' τρίμηνο, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης τσιπ μνήμης, παρά το γεγονός πως τα κέρδη του πρώτου τριμήνου για το 2026 ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Ειδικότερα, η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 3,5 δολάρια ανά μετοχή (EPS) έναντι πρόβλεψης για 3,41 δολ/μτχ και έσοδα 12,25 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από την εκτίμηση για 12,21 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη κατά την περίοδο ανήλθαν σε 3 δισ. δολάρια ή 2,78 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης 2,18 δισ. δολαρίων ή 2,83 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στο τρέχον τρίμηνο, αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 2,45 και 2,65 δολαρίων με έσοδα από 10,2 δισ. έως 11 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG ανέμεναν 11,11 δισ. δολάρια σε πωλήσεις και κέρδη 2,89 δολαρίων ανά μετοχή.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έντονη μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να πραγματοποιεί νέα «βουτιά» και να εξαφανίζει τα κέρδη της διήμερης ανάκαμψής του όταν προσπάθησε να καλύψει όσο γίνεται περισσότερο από το χαμένο έδαφος του ιστορικού sell off που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Την ίδια ώρα, ο χρυσός υποχωρεί και αυτός, κατά 2,2%. Συγκεκριμένα, η τιμή spot του ασημιού έφτασε να διολισθαίνει έως και 17% ενδοσυνεδριακά την Πέμπτη, ενώ αυτή την ώρα πέφτει 13,44% στα 73,05 δολάρια.

Στα «μάκρο» της ημέρας, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 οι απολύσεις στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι προθέσεις προσλήψεων υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas. Πιο συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσαν 108.435 απολύσεις τον Ιανουάριο με αύξηση 118% σε ετήσια βάση και κατά 205% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από οποιονδήποτε Ιανουάριο στην ιστορία των ΗΠΑ από το 2009 όταν η οικονομία βρισκόταν στους τελευταίους μήνες της χειρότερης ύφεσης από το Great Depression της δεκαετίας του 1930.

Επιπλέον, έντονη αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ενδεχομένως λόγω των χιονοθύελλων σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για πρώτη φορά αυξήθηκαν κατά 22.000 στον εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό των 231.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου.

Τέλος, μειώθηκαν απροσδόκητα οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, ενώ οι απολύσεις σημείωσαν ελαφρά άνοδο, ενισχύοντας την άποψη των αναλυτών πως ζήτηση για εργαζόμενους στην αμερικανική αγορά κινείται υποτονικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν σε 6,54 εκατομμύρια από 6,93 εκατομμύρια τον Νοέμβριο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων σε έρευνα του Bloomberg.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον «πάγο» έβαλε για πέμπτη συνεχόμενη φορά τα επιτόκιά της η ΕΚΤ την Τετάρτη, στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, όπως ευρέως αναμενόταν, υιοθετώντας στάση αναμονής, με φόντο τη μεγάλη επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 1,7% στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο (2,8% στην Ελλάδα), αλλά και το διεθνές γεωπολιτικό και χρηματοοικονομικό τοπίο, με έμφαση την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου. Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2%, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%.