Αμπού Ντάμπι: Ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για την Ουκρανία - Ζελένσκι: Θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού οι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν έναν δεύτερο γύρο συζητήσεων στο Άμπου Ντάμπι, με στόχο την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι διαπραγματεύσεις έληξαν», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «πραγματικά εποικοδομητικές» συνομιλίες.

«Οι διαπραγματεύσεις ήταν πραγματικά εποικοδομητικές», δήλωσε ο Μπουντάνοφ, όπως μετέδωσε το RBC-Ukraine. «Είμαι ευγνώμων στις ΗΠΑ και στα ΗΑΕ για την πολύ καλή οργάνωση και διαμεσολάβηση».

Η διαπραγματευτική ομάδα του Κιέβου έθεσε το ζήτημα των περαιτέρω ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου με τη ρωσική αντιπροσωπεία, πρόσθεσε, αφού οι δύο πλευρές αντάλλαξαν συνολικά 314 αιχμαλώτους πολέμου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους στο Αμπού Ντάμπι, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

