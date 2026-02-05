Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Κατά της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε σύσσωμη αντιπολίτευση, με διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο, το κάθε κόμμα χωριστά για τη θέση που έλαβε.

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Κατά της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε σύσσωμη αντιπολίτευση, με διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο, το κάθε κόμμα χωριστά για τη θέση που έλαβε.

Από τον τρόπο που ψήφισαν οι εισηγητές και ειδικοί αγορητές, προκύπτει ότι αρκετά άρθρα έχουν λάβει θετική ψήφο και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ