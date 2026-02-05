Πολιτική | Ελλάδα

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση
Κατά της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε σύσσωμη αντιπολίτευση, με διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο, το κάθε κόμμα χωριστά για τη θέση που έλαβε.

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Κατά της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε σύσσωμη αντιπολίτευση, με διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο, το κάθε κόμμα χωριστά για τη θέση που έλαβε.

Από τον τρόπο που ψήφισαν οι εισηγητές και ειδικοί αγορητές, προκύπτει ότι αρκετά άρθρα έχουν λάβει θετική ψήφο και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σχεδόν το 70% των Ελλήνων μένει σε δικό του σπίτι - Σε ποια χώρα το ποσοστό είναι 94%

Χάσμα στις αμοιβές των μισθωτών: Στα €1.292,65 στις μεγάλες επιχειρήσεις, €853,82 στις μικρομεσαίες

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ

tags:
Βουλή
Νομοσχέδιο
Μεταναστευτικό
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider