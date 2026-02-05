Γιατί φουσκώνεις ενώ τρως υγιεινά;

Το φούσκωμα ενώ τρώτε υγιεινά δεν είναι αποτυχία της διατροφής σας, ούτε ένδειξη ότι κάνετε κάτι λάθος.

Φαίνεται παράδοξο, αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικό: Μπορεί να τρώτε ισορροπημένα, και παρ’ όλα αυτά να νιώθετε φούσκωμα, βάρος ή δυσφορία μετά το φαγητό. Το υγιεινό φαγητό δεν σημαίνει απαραίτητα και εύπεπτο για όλους. Κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά, ανάλογα με την πέψη, το μικροβίωμα του εντέρου, τις ορμόνες, το άγχος, αλλά και τον τρόπο που καταναλώνουμε την τροφή.

Το φούσκωμα ενώ τρώτε υγιεινά δεν είναι αποτυχία της διατροφής σας, ούτε ένδειξη ότι κάνετε κάτι λάθος. Είναι ένα μήνυμα του σώματος που αξίζει να ακουστεί. Μπορεί να δείχνει ευαισθησίες, ανισορροπία στο έντερο, βιασύνη στο φαγητό ή ακόμα και υπερβολή σε τροφές που θεωρούνται «σωτήριες».

