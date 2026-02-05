Κινέζος trader κέρδισε 3 δισ. από τον χρυσό, τώρα «σορτάρει» το ασήμι

Ο Μπιαν Σιμίνγκ έχει κερδίσει σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από ανοδικά στοιχήματα σε συμβόλαια χρυσού.

Ένας δισεκατομμυριούχος Κινέζος, ο οποίος έγινε γνωστός χάρη στην άνοδο ρεκόρ του χρυσού, πλέον έχει στρέψει το βλέμμα του στο ασήμι και στοιχηματίζει πολλά στην κατάρρευση του πολύτιμου μετάλλου, που κλυδωνίζεται μετά την ιστορική άνοδο που κατέγραψε πρόσφατα. Το σορτάρισμά του είναι της τάξης των 300 εκατ. δολαρίων.

Ο Μπιαν Σιμίνγκ, ο οποίος αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στο Γιβραλτάρ, έχει κερδίσει σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από ανοδικά στοιχήματα σε συμβόλαια χρυσού του Χρηματιστηρίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης από τις αρχές του 2022. Πλέον, έχει πλέον δημιουργήσει τη μεγαλύτερη καθαρή «short» θέση του χρηματιστηρίου σε ασήμι, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg σε δεδομένα χρηματιστηρίου και άτομα που γνωρίζουν τις επενδύσεις του και ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η μεγάλη «short» θέση του Σιμίνγκ συνοδεύεται από σημαντικό κίνδυνο και έχει αναγκαστεί να ρευστοποιήσει ορισμένες θέσεις με ζημία σε μια ασταθή αγορά ασημιού. Πλέον κατέχει μια short θέση που ανέρχεται σε περίπου 450 τόνους ασημιού, επομένως η απότομη πτώση του μετάλλου από την περασμένη εβδομάδα έχει οδηγήσει σε κέρδος περίπου 2 δισ. γουάν (288 εκατομμύρια δολάρια).

Συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων ζημιών, ο Σιμίνγκ αναμένεται να έχει καθαρό κέρδος περίπου 1 δισεκατομμυρίου γουάν, με βάση τη θέση και τις τιμές του στο τέλος της Τρίτης. Το ασήμι υποχωρεί ξανά στις συναλλαγές της Πέμπτης, φτάνοντας να κατρακυλά μέχρι και 17% - γεγονός που σχεδόν σίγουρα θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του Κινέζου trader, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το σορτάρισμα του μοναχικού κινέζου trader έρχεται μετά από εβδομάδες δραματικών διακυμάνσεων των τιμών, οι οποίες άρχισαν να ωθούν τους παρατηρητές της αγοράς να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους στα πολύτιμα μέταλλα. Ενώ πολλοί θεσμικοί επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν τον χρυσό ως αντιστάθμισμα έναντι των μεταβολών των επιτοκίων, των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες και της παγκόσμιας αβεβαιότητας, η άνοδος του ασημιού θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως ένα βιομηχανικό ράλι που ωθήθηκε υψηλότερα σε μεγάλο βαθμό από κερδοσκοπικές τοποθετήσεις - όχι οικονομικούς και άλλους θεμελιώδεις παράγοντες.

Ο Σιμίνγκ απέκτησε μεγάλη φήμη στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Κίνας λόγω των επιθετικών ανοδικών στοιχημάτων του σε χρυσό που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Σε αντίθεση με πολλούς από τους συνομηλίκους του, ξεχωρίζει γιατί παραμένει απομονωμένος και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ είναι οι πολλοί πιστοί οπαδοί του παρακολουθούν στενά την επενδυτική φιλοσοφία του.