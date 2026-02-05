Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία και ΗΠΑ συμφώνησαν να επαναφέρουν το διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου

Ρωσία και ΗΠΑ συμφώνησαν να επαναφέρουν το διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου
«Αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας είχε διακοπεί στα τέλη του 2021 λίγο πριν την έναρξη της σύγκρουσης» αυτό λέει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM), αναφερόμενη στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον και Μόσχα συμφώνησαν να επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου μετά από συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την διακοπή του.

«Η επαναφορά πραγματοποιείται μετά από συναντήσεις που έγιναν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταξύ του Στρατηγού Άλεξους Γ. Γκρινκέβιτς, Διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και υψηλόβαθμων Ρώσων και Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματούχων.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

