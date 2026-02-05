Κρι Κρι: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για το Greek Frozen Yogurt - Πιλοτικό λανσάρισμα στην Κίνα

Τα προϊόντα Greek Frozen Yogurt της Κρι Κρι συνεχίζουν να προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον αγοραστών ιδιαίτερα από τις αγορές της Ασίας και της Αμερικής.

Στη φετινή διεθνή έκθεση τροφίμων Gulfood, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, συμμετείχε η Κρι Κρι.

Στο ίδιο πλαίσιο διεθνούς ανάπτυξης, η Κρι Κρι συμμετέχει στο KeHE Show (4-5 Φεβρουαρίου 2026, Κολοράντο), παρουσιάζοντας το Greek Frozen Yogurt σε ένα από τα σημαντικότερα trade shows της αμερικανικής αγοράς. Η αυξανόμενη αποδοχή της κατηγορίας στις ΗΠΑ ενισχύει την επιλογή της εταιρείας να επενδύσει συστηματικά στην περαιτέρω διείσδυσή της.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα προϊόντα Greek Frozen Yogurt της Κρι Κρι συνεχίζουν να προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον αγοραστών ιδιαίτερα από τις αγορές της Ασίας και της Αμερικής. Ο συνδυασμός του αυθεντικού ελληνικού γιαουρτιού με το παγωτό, που δίνει τη μοναδικότητα του προϊόντος σε γεύση και διατροφικό προφίλ, αποτέλεσε το βασικό σημείο διαφοροποίησης που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης και μετά το επιτυχές ξεκίνημα στις ΗΠΑ, η εταιρεία ξεκινά, πιλοτικά, τις εξαγωγές Greek Frozen Yogurt στην Κίνα, έχοντας λάβει τη σχετική άδεια. Πρόκειται για ένα δυναμικό και απαιτητικό καταναλωτικό περιβάλλον, με σημαντικές προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία για το 2026, καθώς οι συνολικές εξαγωγές της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας τον πρώτο μήνα του έτους καταγράφουν ρυθμό αύξησης που υπερβαίνει το +40%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εξωστρεφούς στρατηγικής και την αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση των προϊόντων της.

Επισημαίνεται, πως η Κρι Κρι παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους της, επενδύοντας συστηματικά στην ποιότητα, την καινοτομία και την αυθεντικότητα της ελληνικής γαλακτοκομικής παράδοσης, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές.