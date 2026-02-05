Ευρωαγορές: Απώλειες εν μέσω μπαράζ αποτελεσμάτων - «Βουτιά» 20% της Volvo Cars

Οι επενδυτές αναλύουν μία πληθώρα από εταιρικά αποτελέσματα τα οποία παρέχουν μία πολύ καλή εικόνα για την κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία της ηπείρου.

Πτωτικές τάσεις παρουσιάζουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτης, με τους επενδυτές να αναλύουν μία πληθώρα από εταιρικά αποτελέσματα τα οποία παρέχουν μία πολύ καλή εικόνα για την κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία της ηπείρου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,57% στις 614,63 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,26% στις 5.955 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη υποχωρεί 0,70% στις 24.484 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,03% στις 8.264 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 διολισθαίνει 0,47% στις 10.358 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,48% στις 46.414 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 1% στις 17.912 μονάδες.

Στην σημερινή πολυάσχολη ημέρα ανακοινώσεων, ανάμεσα στις εταιρείες που αναμένεται παρουσιάζουν τις επιδόσεις τους είναι BNP Paribas, Vinci, BMW, Siemens Healthineers, Anglo American, Danske Bank, και Vestas Wind Systems.

Η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία Shell ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,26 δισ. δολαρίων, μία πτώση 11% από το προηγούμενο έτος και χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών που έβλεπαν 3,53 δισ. δολ. σύμφωνα με έκθεση της LSEG. Μια ξεχωριστή πρόβλεψη αναλυτών από την πλευρά της εταιρείας είχε τοποθετήσει τα αναμενόμενα κέρδη στα 3,51 δισ. δολ.. Η μετοχή υποχωρεί σχεδόν 2%.

«Πτώση» άνω του 5% σημειώνει η μετοχή της Maersk στον απόηχο της είδησης πως φέτος θα επικεντρωθεί στην μείωση του κόστους καθώς ο εκτιμά ότι τα κέρδη της θα μειωθούν από την επαναλειτουργία των περασμάτων της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το Bloomberg. Ειδικότερα, η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων θα κυμανθούν μεταξύ 4,5 δισ. και 7 δισ. δολαρίων το 2026, έναντι 9,57 δισ. το 2025. Παράλληλα, η μέση εκτίμηση των αναλυτών, κάνει λόγο για 5,76 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της σουηδικής Volvo Cars «βουτάει» 20% το πρωί της Πέμπτης, θέτοντας την εταιρεία σε τροχιά για τη χειρότερη ημέρα συναλλαγών της. Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανήκει στην κινεζική Geely Holding, κατέγραψε σημαντική πτώση στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, επικαλούμενη δασμούς, επιπτώσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και χαμηλή ζήτηση. Η Volvo Cars δήλωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη του τέταρτου τριμήνου, εξαιρουμένων των στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα, μειώθηκαν κατά 68% στα 1,8 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (200,46 εκατ. δολ.) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αισθητά καλύτερα από το αναμενόμενο ήταν τα κέρδη δ' τριμήνου 2025 που ανακοίνωσε η BNP Paribas, ενώ προέβη σε ανοδική αναθεώρηση ορισμένων μεσοπρόθεσμων χρηματοοικονομικών της στόχων καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Jean-Laurent Bonnafe προσπαθεί να στηρίξει τη μετοχή της γαλλικής τράπεζας η οποία συνεχίζει να υστερεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 2,97 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, έναντι των εκτιμήσεων για 2,86 δισ. ευρώ. Η μετοχή ενισχύεται άνω του 4%.

Πτώση σχεδόν 4% σημειώνει η μετοχή της BBVA παρά το γεγονός πως τα καθαρά κέρδη το τέταρτο τρίμηνο σημείωσαν αύξηση κατά 4,1%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ισπανία και το Μεξικό. Επίσης, για όλο το 2025 τα κέρδη ήταν ύψους 10,5 δισ. ευρώ (+4,5% σε ετήσια βάση), τα υψηλότερα στην ιστορία της.

Από το μέτωπο της οικονομίας, οι γερμανικές εργοστασιακές παραγγελίες αυξήθηκαν απροσδόκητα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ανάκαμψη στον κρίσιμο τομέας της μεταποίησης.

Η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 7,8% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη η κρατική στατιστική υπηρεσία. Ακόμη και χωρίς τις παραγγελίες μεγάλης κλίμακας, ο δείκτης θα είχε καταγράψει άνοδο 0,9%. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική μηνιαία αύξηση η οποία διέψευσε τη μέση εκτίμηση αναλυτών του Bloomberg, όπου οι οικονομολόγοι ανέμεναν πτώση 2,2%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να δημοσιεύσουν τις τελευταίες αποφάσεις τους για τη νομισματική πολιτική την Πέμπτη. Καμία από τις δύο κεντρικές τράπεζες δεν αναμένεται να αλλάξει την τρέχουσα θέση της στα επιτόκια.

Χθες, στην Wall Street ο Nasdaq σημείωσε νέα πτώση 1,51% με βαρίδι τα τσιπ, ενώ μετά το κλείσιμο της αγοράς ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της η Alphabet.

Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Amazon, μέλους της "Magnificent Seven" ομάδας, αναμένονται σήμερα.

Επίσης, στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι μετοχές της Νότιας Κορέας ηγήθηκαν των απωλειών.