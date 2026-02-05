Ρόλο στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος μέσω ΑΙ διεκδικεί η Ελλάδα

Τι συζητήθηκε στην 5η Γενική Συνέλευση του διεθνούς οργανισμού DCO - Τι δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ΥΨΔ, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Αποστολή στο Κουβέιτ

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να κινηθεί προς την υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη μέσα από ουσιαστική κι ευρεία συνεργασία, προωθώντας παράλληλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, την δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ως χώρα δε, χάρη στο ισχυρό, τεχνολογικό μας αποτύπωμα, μπορούμε να διεκδικήσουμε πλέον ενεργό ρόλο στη διεθνή συζήτηση για το ψηφιακό μέλλον». Με τα παραπάνω λόγια, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, σκιαγράφησε τη συμμετοχή της χώρας μας στην 5η Γενική Συνέλευση του Digital Cooperation Organization (DCO), ενός διεθνούς συνασπισμού κρατών που στοχεύει στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας για την ψηφιακή οικονομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ανάγκη για συντονισμένη δράση

Η 5η Γενική Συνέλευση που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Κουβέιτ, προσπαθεί να αναδείξει τις φιλοδοξίες γύρω την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και να σκιαγραφήσει το εύρος των προκλήσεων που συνοδεύουν την υιοθέτησή της. «Σήμερα η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς το βασικό ερώτημα δεν είναι αν η AI θα αλλάξει την κοινωνία, αλλά ποιος τελικά θα ωφεληθεί από αυτή την αλλαγή» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Deemah Alyahya, Γενική Γραμματέας του DCO κατά την εναρκτήρια ομιλία της.

Η ηγεσία του DCO από πλευράς της προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά ταχύτερα από τη ρύθμιση, με κίνδυνο τη διεύρυνση των ψηφιακών ανισοτήτων και κάλεσε σε συντονισμένη και χωρίς αποκλεισμούς πολυμερή δράση.

Παράλληλα, κράτη-μέλη και προσκεκλημένες χώρες παρουσίασαν τις εθνικές τους στρατηγικές οι οποίες περιλαμβάνουν από επενδύσεις σε υποδομές, δεδομένα και ανθρώπινο κεφάλαιο, μέχρι προτάσεις για μια διεθνή ρυθμιστική συμφωνία γύρω από την ΤΝ και μηχανισμούς αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης.

Μέσα σε αυτό το πολυφωνικό αλλά συγκλίνον περιβάλλον, η ελληνική συμμετοχή φάνηκε να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς, όπως εξήγησε ο Έλληνας Γενικός Γραμματέας, η χώρα έχει πλέον να προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία και ένα αφήγημα ψηφιακού μετασχηματισμού που συνδυάζει την καινοτομία με τη θεσμική ασφάλεια.

Οι ελληνικές «καλές πρακτικές»

Παρουσιάζοντας από το βήμα της Συνέλευσης την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέδειξε τις εγχώριες καλές πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο, αλλά και το περιθώριο περαιτέρω σύγκλισης με χώρες-μέλη του DCO, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες ψηφιακής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

«Τα περισσότερα κράτη-μέλη του DCO δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε ως διεθνείς καλές πρακτικές τις δράσεις ψηφιοποίησης του κράτους, όπως τη διαλειτουργικότητα, το cloud και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνάντησης.

«Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε έναν έντονο ψηφιακό μετασχηματισμό με διεθνές αποτύπωμα, τα τελευταία χρόνια. Διαθέτει έναν ψηφιακό βοηθό που έχει ήδη διαχειριστεί περισσότερα από 3 εκατομμύρια ερωτήματα πολιτών, δημιουργεί ένα από τα AI Factories της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Pharos, χτίζοντας τις προϋποθέσεις για πειραματισμό με μοντέλα μεγάλης κλίμακας και για διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνονται θετικά και στην Έκθεση της Ψηφιακής Δεκαετίας της ΕΕ.

«Γέφυρα» συνεργασίας

Χάρη σε αυτά τα βήματα, η συμμετοχή της χώρας μας στον DCO αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς «η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει την ευρωπαϊκή προοπτική και να λειτουργήσει ως «γέφυρα συνεργασίας» μεταξύ των κρατών-μελών του Οργανισμού και της Ένωσης, προκειμένου να υπάρξει αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και ευθυγράμμιση σε κανονιστικό επίπεδο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη». Όπως υπογράμμισε, όταν η ΤΝ συνδυάζεται στρατηγικά με το cloud, καθίσταται λιγότερο κατακερματισμένη, πιο αποδοτική και ευρύτερης εμβέλειας.

Πρόκειται, άλλωστε, για κατευθύνσεις που προωθεί συστηματικά το Υπουργείο το τελευταίο διάστημα, μέσα από εργαλεία όπως ο Προσωπικός Αριθμός και η συνεχής επέκταση του Gov.gr Wallet, σε συνδυασμό με το επικείμενο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι Ταυτότητας. «Ενσωματώνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η κυβερνοασφάλεια, η φορολογική συμμόρφωση, η ανίχνευση απάτης και η κοινωνική πολιτική. Παράλληλα, περισσότεροι από 30.000 δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδεύονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε η τεχνολογική πρόοδος να συνοδεύεται από ανθρώπινη επάρκεια και θεσμική ετοιμότητα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος είναι διττός: αφενός η πρόβλεψη των αναγκών των πολιτών και η παροχή υπηρεσιών με αυτοματοποιημένο τρόπο, αφετέρου η διασφάλιση ότι η τεχνολογική πρόοδος συμβαδίζει με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την εμπιστοσύνη των πολιτών — ζητήματα που πλέον δεν είναι θεωρητικά, αλλά απολύτως ορατά και μετρήσιμα στην καθημερινή ζωή.

Ποιος είναι ο DCO

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει, αξιοποιώντας τόσο την ευρωπαϊκή εμπειρία όσο και τη δυναμική του DCO. Η συμμετοχή της άλλωστε στον Οργανισμό δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διεθνούς συνεργασίας, μέσω της οποίας η Αθήνα επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση κοινών κανόνων και πρακτικών για την ψηφιακή οικονομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Ψηφιακής Συνεργασίας (Digital Cooperation Organization – DCO) είναι ένας διεθνής πολυμερής συνασπισμός κρατών που ιδρύθηκε το 2020 και έχει έδρα το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ευημερίας και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Αποτελείται από 16 κράτη-μέλη — μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κατάρ, η Ιορδανία, το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές, το Μαρόκο, η Ρουάντα, η Κένυα και η Νιγηρία — τα οποία εκπροσωπούν συνολικό πληθυσμό σχεδόν 800 εκατομμυρίων ανθρώπων και οικονομική ισχύ περίπου 3,5 τρισ. δολαρίων.

Κεντρική αποστολή του DCO είναι η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε τομείς όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, με έμφαση στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, στη στήριξη της νεολαίας, των γυναικών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στη διευκόλυνση της διασυνοριακής ροής δεδομένων.