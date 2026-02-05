Βουλή: Νέα αντιπαράθεση για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο

Νέα αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, στο πλαίσιο της κύρωσης συμφωνίας Ελλάδας-Αρμενίας για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, η οποία έγινε δεκτή από όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ που δήλωσε «παρών».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης κάλεσε όσους ασκούν κριτική για τη στάση του Λιμενικού να τοποθετθούν εάν είναι με τους δολιοφθορείς-διακινητές που εκμεταλλεύονται ανθρώπινες ψυχές ή με το δίκαιο και με τους άνδρες και τις γυναίκες του ΛΣ, που σώζουν χιλιάδες ψυχές στο Αιγαίο.

Αντιδρώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρ. Γιαννούλης, ανέφερε: «Δεν τσιμπάμε στο δόλωμα [. . .] Τιμούμε και με το παραπάνω τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, αλλά δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειαςκι αυτούς που η συγκάλυψη έχει γίνει δεύτερη φύση τους.

Για δημιουργία κοινωνίας μίσους μίλησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Π. Πέρκα, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, έκανε λόγο για χυδαίο λαϊκισμό εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ