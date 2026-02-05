Επ. Ανταγωνισμού: Εξετάζει υπόθεση για πρακτικές νόθευσης διαγωνισμών για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Η υπόθεση αφορά ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά μελετητικών υπηρεσιών κτηματογράφησης και θα εξεταστεί στις 18 Μαρτίου 2026.

Στην εξέταση υπόθεσης που αφορά ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά μελετητικών υπηρεσιών κτηματογράφησης προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει στις 18 Μαρτίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή θα εξετάσει, κατόπιν έκθεσης της αρμόδιας εισηγήτριας, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και/ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από τις εταιρείες ΙΡΙΣ Ο.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί, Ι. Αλαβάνος - Χ. Αθανασόπουλος Ε.Ε., Γεώτοπος Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών και ΤΕΜ Τεχνική Εταιρεία Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία.

Η υπόθεση αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά μελετητικών υπηρεσιών κτηματογράφησης και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και σχετίζεται με πιθανές πρακτικές νόθευσης διαγωνισμών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις φέρονται να συμμετείχαν σε οριζόντια σύμπραξη τύπου «bid rigging», στο πλαίσιο συμφωνίας ή και εναρμονισμένης πρακτικής με ακόμη δεκαέξι επιχειρήσεις, αναφορικά με την κατανομή των μελετών των διαγωνισμών ΚΤΙΜΑ 13 και ΚΤΙΜΑ 16, καθώς και με τον καθορισμό του μειοδότη για καθεμία από αυτές.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της εισηγήτριας, η φερόμενη παράβαση εκτείνεται χρονικά από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως και τον Δεκέμβριο του 2020.

Διευκρινίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα λάβει την τελική της απόφαση συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.