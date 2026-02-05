ΧΑ: Κατοχύρωση κερδών στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό - Απώλειες 1% για τον Γενικό Δείκτη

Σε πτωτικό τέμπο οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τα συσσωρευμένα κέρδη των τελευταίων εβδομάδων και ενώ η αγορά «έγραψε» χθες νέα υψηλά 16ετίας.

Σε πτωτικό τέμπο διεξάγονται οι συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τα συσσωρευμένα κέρδη των τελευταίων εβδομάδων και ενώ η αγορά χθες «έγραψε» νέα υψηλά 16ετίας διασπώντας ανοδικά το ψυχολογικό όριο των 2.400 μονάδων.

Οι πιέσεις διαχέονται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, ενώ είναι ενδεικτικό ότι μόλις 2 μετοχές στον FTSE Large Cap και μόλις τρεις στον FTSE Mid Cap διατηρούν θετικό πρόσημο με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου των συναλλαγών.

Με δεκάδες μετοχές να διαπραγματεύονται σε νέα πολυετή ή ιστορικά υψηλά, οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με απαιτητικές αποτιμήσεις, ωστόσο η δυναμική της αγοράς παραμένει ανοδική και μέρος των κερδών που κατοχυρώνονται, επανεπενδύονται στο ταμπλό. Εξάλλου, η αγορά το τελευταίο διάστημα έχει δείξει πολύ ενθαρρυντικά σημάδια ωριμότητας και οι επενδυτές έχουν επιδείξει αξιόλογα αγοραστικά αντανακλαστικά στις διορθωτικές κινήσεις της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται η ανακοίνωση της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, ενώ ξεκινούν την ίδια ημέρα και οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των ελληνικών εισηγμένων, με την Coca-Cola HBC να ανοίγει την αυλαία.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ βρίσκεται στις 2.379,96 μονάδες με απώλειες 1,13%, κινούμενος πτωτικά από το άνοιγμα της συνεδρίασης.

Παρομοίως και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 1,73% στις 2.809,87 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος.

Η αξία των συναλλαγών μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 39,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €10,23 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο σύνολο του ταμπλό 29 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, 64 υποχρεώνονται σε απώλειες και 57 διατηρούνται αμετάβλητρες.