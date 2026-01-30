Wall Street: 3x3 σερί απωλειών για S&P 500 - Κερδοφόρος ο Ιανουάριος για τους δείκτες

Τον Ιανουάριο ο S&P 500 και ο Dow πρόσθεσαν 1,4% και 1,7% αντίστοιχα, ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κατέγραψε άλμα πάνω από 5%.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου στη Wall Street την Παρασκευή, με τους δείκτες να συνεχίζουν το χθεσινό πτωτικό σερί τους και τον διευρυμένο δείκτη συγκεκριμένα να καταγράφει την τρίτη διαδοχική ημέρα στο «κόκκινο».

Η πτώση αυτή προκλήθηκε από τα αποτελέσματα των Big Tech που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τα οποία βάρυναν, όπως φάνηκε, το ηθικό των επενδυτών, παρόλο που οι ίδιοι «ενέκριναν» την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον Κέβιν Γουόρς ως διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ, προέδρου της Fed.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο. Με την κίνηση αυτή Τραμπ έβαλε τέλος σε μία πεντάμηνη «οδύσσεια» που προκάλεσε πρωτοφανή αναταραχή στην κεντρική τράπεζα, αλλά και στις αγορές. «Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει ως ένας από τους καλύτερους Προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος. Είναι κομμένος και ραμμένος για τη θέση και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ» υπογράμμισε ο Τραμπ στο Truth Social.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,36% στις 48.892 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,42% στις 6.939 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έχασε 0,94% στις 23.461 μονάδες.

Παρά τις απώλειες που σημειώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, σε επίπεδο μήνα, και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν κέρδη. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο ο S&P 500 και ο Dow πρόσθεσαν 1,4% και 1,7% αντίστοιχα, ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κατέγραψε άλμα πάνω από 5%.

Η κίνηση αυτή του Αμερικανού προέδρου, παρόλα αυτά, οδήγησε τα πολύτιμα μέταλλα στα «Τάρταρα», τα οποία επιδόθηκαν σε sell off, αφού φαίνεται να μειώθηκαν οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, απομακρύνοντάς τους από τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια που αναζητούν συνήθως εν μέσω παρατεταμένων γεωπολιτικών εντάσεων και οικονομικών πιέσεων.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε σχεδόν 11% στα 4.812,71 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου αποδυναμώθηκαν κατά 9,1% στα 4.980 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι «βούλιαξε» κατά 30% και διαμορφώθηκε στα 80,55 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά κατρακύλησε 32%, αγγίζοντας τα 77,77 δολάρια ανά ουγγιά.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Apple κέρδισε 0,4%, παρόλο που σε ολόκληρη τη συνεδρίαση μέχρι ώρας κατέγραφε πτώση, καθώς σημείωσε ισχυρές επιδόσεις στο δ' τρίμηνο, ενώ είδε τα έσοδά της να εκτοξεύονται 16% σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη ανά μετοχή 2,84 δολαρίων, έναντι πρόβλεψης 2,67 δολαρίων, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 143,76 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τα 138,48 δισ. που ανέμενε η Wall Street. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 42,10 δισ. δολάρια, από 36,33 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 48,2%.

Καταλύτης των ισχυρών επιδόσεων ήταν το iPhone, με τα έσοδα να εκτινάσσονται κατά 23% στα 85,27 δισ. δολάρια, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις, χάρη στη δυναμική ζήτηση για τα νέα μοντέλα iPhone 17.

Επιπλέον, η Sandisk κατέγραψε άνοδο 6,8%, αφού ο κατασκευαστής συσκευών αποθήκευσης δεδομένων ανακοίνωσε σταθερές προβλέψεις, με αποτέλεσμα η μετοχή να σημειώσει άνοδο 20%. Η Sandisk προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο που κυμαίνονται από 12 έως 14 δολάρια ανά μετοχή, έναντι της πρόβλεψης της FactSet για 5,11 δολάρια ανά μετοχή. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν επίσης τις εκτιμήσεις της Wall Street τόσο για τα έσοδα όσο και για τα κέρδη.

Η μετοχή της Exxon Mobil ενισχύθηκε 0,6% αφού κατέγραψε καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη που εμφάνισε το δ' τρίμηνο. Αναλυτικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη της για το τρίμηνο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 1,71 δολάρια ανά μετοχή, έναντι μέσης εκτίμησης 1,68 δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Τα κέρδη του κλάδου δέχθηκαν πιέσεις το 2025 λόγω υπερπροσφοράς στην αγορά αργού, που οδήγησε τα συμβόλαια Brent σε πτώση 19% πέρυσι. Σε ετήσια βάση, τα προσαρμοσμένα κέρδη της Exxon μειώθηκαν κατά 10%, καθώς η εταιρεία επικεντρώθηκε στον περιορισμό του κόστους.

Τέλος, η Chevron κέρδισε 3,3% μετά την ανακοίνωση κερδών για το τέταρτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών χάρη στην ρεκόρ παραγωγή πετρελαίου. Η εταιρεία κέρδισε 1,52 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την πρόβλεψη της LSEG για 1,45 δολάρια ανά μετοχή. Οι μετοχές διαπραγματεύονταν ελαφρώς υψηλότερα.

Στα μάκρο της ημέρας, άνοδο μεγαλύτερη από το αναμενόμενο κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, με «οδηγό» το κόστος των υπηρεσιών, ενώ οι τιμές των αγαθών παρέμειναν αμετάβλητες. Ειδικότερα, δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,5% τον Δεκέμβριο, μετά από άνοδο 0,2% τον προηγούμενο μήνα. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,7%.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, ο υψηλότερος πληθωρισμός σημαίνει ότι η Federal Reserve πρέπει να περιμένει πριν προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, Ράφαελ Μπόστιτς. «Πρέπει να περιμένουμε και να είμαστε πιο υπομονετικοί», δήλωσε ο Μπόστιτς την Παρασκευή στο CNBC. «Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε κάπως περιοριστικοί».

Επιπλέον, ο Κρίστοφερ Γουόλερ, διοικητής της Fed, δήλωσε αντίθετος με την απόφαση των αξιωματούχων αυτή την εβδομάδα να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια επειδή, όπως τόνισε, τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι χρειάζονται επιπλέον μειώσεις. «Η νομισματική πολιτική εξακολουθεί να περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα και τα οικονομικά στοιχεία μου δείχνουν σαφώς ότι απαιτείται περαιτέρω χαλάρωση», δήλωσε ο Γουόλερ την Παρασκευή σε μια ανακοίνωση.

Παράλληλα, θετικά νέα αποτελεί για τους επενδυτές το γεγονός πως η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στην αναστολή των κυρώσεων που επέβαλε για να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο.