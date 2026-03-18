Η Ιταλία μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες

Τη μείωση των φόρων επί των καυσίμων, της τάξης των 25 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μελόνι, στην αποψινή του συνεδρίαση, κίνηση που εξεταζόταν πριν από μερικά 24ωρα.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η Ιταλίδα πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση της Rai. «Η κυβέρνησή μας συνεχίζει να δραστηριοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι αποτέλεσμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή» υπογράμμισε.

«Ενεργοποιήσαμε αμέσως όλους τους μηχανισμούς που διαθέτουμε, για να εγγυηθούμε διαφάνεια στις τιμές και για να παρέμβουμε, με την οικονομική αστυνομία και την Αρχή Ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων στα πρατήρια. Χάρη σε αυτή την δράση, έως τώρα στη χώρα μας οι αυξήσεις των τιμών είναι πιο περιορισμένες, σε σύγκριση με άλλα, μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη» πρόσθεσε.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική βοήθεια προς τους πολίτες. Υπάρχει, ασφαλώς, ημερομηνία λήξης, αλλά τώρα οι Ιταλοί θα πληρώνουν λιγότερο για τα καύσιμα, απ' ότι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ισπανοί», συμπλήρωσε ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.