Μόσχα για πόλεμο στη Μ. Ανατολή: Η σοβαρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και 40 χρόνια

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει σε σημαντικό βαθμό τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και έχει προκαλέσει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων 40 ετών.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει σε σημαντικό βαθμό τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και έχει προκαλέσει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων 40 ετών, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

«Στο πλαίσιο της σημερινής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επηρεάζονται τουλάχιστον 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Αυτός είναι ο όγκος του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών που διακινούνταν ημερησίως μέσω των Στενών του Ορμούζ, μέχρι πριν από 19 ημέρες», τόνισε ο Νόβακ.