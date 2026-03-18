Στη Λέσβο ο Κέλλας - Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο περιορισμού του αφθώδους πυρετού

Στη Λέσβο μετέβη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, επικεφαλής κλιμακίου του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να συντονίσει την άμεση εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού σε εκτροφή βοοειδών στο νησί.

Η παρουσία του υφυπουργού έρχεται σε συνέχεια της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ, υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, όπου αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Ήδη, στο σύνολο της Λέσβου έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2020/687.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δόθηκε έμφαση στην άμεση επιχειρησιακή εφαρμογή των μέτρων, με στόχο τον περιορισμό της νόσου εντός του νησιού και, στη συνέχεια, στην εκρίζωσή της.

Επιπλέον, δόθηκε εντολή για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και δημιουργία απολυμαντικών σταθμών.

Στο πλαίσιο των μέτρων, βρίσκεται σε εξέλιξη εντατική κλινική επιτήρηση και δειγματοληψία στη ζώνη προστασίας των 3 χιλιομέτρων από την εστία του κρούσματος, ενώ ενισχύονται οι έλεγχοι για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς.

Κέλλας: «Άμεση επιτήρηση και στήριξη των κτηνοτρόφων»

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήσαμε το σύνολο των διαθέσιμων μηχανισμών. Πρόκειται για μια εξαιρετικά μεταδοτική επιζωοτία, η οποία, όμως, δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αυτό που απαιτείται είναι ταχύτητα, αυστηρή επιτήρηση και απόλυτη τήρηση των κανόνων. Στόχος μας είναι να εκριζώσουμε τη νόσο, πριν αυτή επεκταθεί πέραν της Λέσβου. Για τον λόγο αυτό, προχωρούμε άμεσα σε εντατική κλινική επιτήρηση και δειγματοληψίες στη ζώνη προστασίας των 3 χιλιομέτρων. Θέλω να διαβεβαιώσω τους κτηνοτρόφους ότι το υπουργείο θα σταθεί δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική κτηνοτροφία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο ανεξάρτητος βουλευτής Λέσβου κ. Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κώστας Μουτζούρης, η αντιπεριφερειάρχης κα Αναστασία Αντωνέλλη, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστράτιος Κυρατζής-Χρυσόστομου, ο δήμαρχος Μυτιλήνης κ. Παναγιώτης Χριστοφάς, ο δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Λέσβου κ. Ταξιάρχης Βέρρος, ο διοικητής της 9ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος κ. Ευστράτιος Ψύρρας, ο λιμενάρχης κ. Γεώργιος Κουλίκας, ο διοικητής της 98ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής υποστράτηγος κ. Σταύρος Μιχάλης, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Βορείου Αιγαίου υποστράτηγος κ. Μιχάλης Σεβδυνίδης, ο αστυνομικός διευθυντής Λέσβου κ. Κώστας Παπάζογλου, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Τελωνείου Μυτιλήνης κα Αικατερίνη Αποστολίδου, ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας κ. Ευστράτιος Τσομπανέλλης, ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Ευστράτιος Ψαριανός, η κυρία Παναγιώτα Σαχανά κτηνίατρος και ο Παναγιώτης Κατσαβέλλης από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων του νησιού.