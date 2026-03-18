Κορκίδης: «Η μεταποίηση πυλώνας για ένα νέο, ανθεκτικό και εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο»

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου, ισχυρού και ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου με επίκεντρο τη μεταποίηση υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, κατά την τοποθέτησή του στην κοινή εκδήλωση των ΕΒΕΘ, ΕΒΕΑ και ΕΒΕΠ με θέμα «Η Ελληνική Βιομηχανία στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον», που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε, η μεταποίηση αποτελεί «την καρδιά της παραγωγικής Ελλάδας», συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία αξίας, καινοτομίας και θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης δεν συνιστά απλώς πλεονέκτημα, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη θωράκιση της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, τα οποία -όπως σημείωσε- μπορούν να λειτουργήσουν ως συντονιστικός μηχανισμός της επιχειρηματικής κοινότητας, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη συλλογική εκπροσώπηση. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της μεταποίησης, μέσω επενδύσεων σε τεχνολογία, καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και διαμόρφωσης ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Κορκίδης ανέδειξε τέσσερις βασικούς άξονες για την ανάπτυξη του τομέα: τον θεσμικό συντονισμό και την κοινή εκπροσώπηση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια με διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητες.

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσταση, σημείωσε ότι η ελληνική μεταποίηση μπορεί να ενισχύσει τη θέση της μέσα από εξαγωγικές στρατηγικές, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και ανάπτυξη συνεργασιών, ανοίγοντας νέες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα.

Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι καμία παραγωγική στρατηγική δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς συστηματική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, επισημαίνοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της σύνδεσής της με τις ανάγκες της βιομηχανίας.

«Με τις κατάλληλες πολιτικές και τη στήριξη των επιμελητηρίων, η μεταποίηση μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε, ο κ. Κορκίδης, καλώντας σε κοινή δράση για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ισχυρής και εξωστρεφούς παραγωγικής βάσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ