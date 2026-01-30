Διόρθωση σε χρυσό και ασήμι - Μήνας ισχυρών κερδών ο Ιανουάριος

Ο χρυσός στην αγορά σποτ διολισθαίνει 3% στα 5.232,57 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας καταγράψει απώλειες μέχρι και 5%.

Διευρύνει την πτώση του ο χρυσός που υποχωρεί πάνω από 4% την Παρασκευή, εν μέσω φημών ότι η Fed θα μπορούσε να αποκτήσει μια ένα «γεράκι» στην... καρέκλα, αλλά παραμένει σε καλό δρόμο για τα ισχυρότερα μηνιαία κέρδη της από το 1980, καθώς οι επενδυτές συρρέουν στο ασφαλές καταφύγιο εν μέσω παρατεταμένων γεωπολιτικών εντάσεων και οικονομικών πιέσεων.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ διολισθαίνει 3% στα 5.232,57 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας καταγράψει απώλειες μέχρι και 5%. Την Πέμπτη έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων ενώ οι τιμές μετρούν ράλι από 20% μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο, οδεύοντας προς ένα έκτο συνεχόμενο «πράσινο» μήνα τους και τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων 46 ετών. Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου αποδυναμώνονται 1,8% στα 5.225,0 δολάρια ανά ουγγιά την Παρασκευή.

Το ασήμι κατρακυλά 3,6% στα 111,99 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 121,64 δολαρίων την Πέμπτη, επιδιδόμενο σε ράλι 56% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, οδεύοντας προς την καλύτερη μηνιαία του απόδοση στα χρονικά. «Μία ενδεχομένως λιγότερο ήπια επιλογή προέδρου της Fed, μια ανάκαμψη του δολαρίου και ο χρυσός που τελεί πλέον σε συνθήκες υπεραγοράς συνέβαλαν στην πτώση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου», εξήγησε στο Reuters ο επικεφαλής αναλυτής εμπορίου της KCM, Τιμ Γουότερερ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να ανακοινώσει την επιλογή του για να αντικαταστήσει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ, σήμερα, με φαβορί τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς. «Οι φήμες ότι ο Κέβιν Γουόρς θα αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ ως πρόεδρος της Fed έχουν επηρεάσει αρνητικά τον χρυσό κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών», προειδοποίησε ο Ματ Σίμπσον, ανώτερος αναλυτής της StoneX.

Το δολάριο ανέκαμψε από τα πολυετή χαμηλά, εν μέρει υποστηριζόμενο από την απόφαση της Fed την Τετάρτη να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά είναι έτοιμο για μια δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση. Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τον χρυσό σε τιμή δολαρίου πιο ακριβό για τους αγοραστές από το εξωτερικό. Οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026.