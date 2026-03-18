Επιχείρηση «Κιβωτός»: 101 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από Μέση Ανατολή με τα 45 κατοικίδιά τους

Στις 19:50 σήμερα, Τετάρτη, έφτασε στην Αθήνα η ειδική πτήση από το Άμπου Ντάμπι με Έλληνες πολίτες που επαναπατρίζονται με τα κατοικίδιά τους από την περιοχή που πλήττει ο πόλεμος.

Πρόκειται για την ίδια πτήση που είχε προγραμματιστεί να γίνει προχθές Δευτέρα από Ντουμπάι και αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας λόγω των εξελίξεων στη συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τελικά σήμερα, με πρωτοβουλία πάλι του υπουργείου Εξωτερικών προγραμματίστηκε νέα πτήση. Νωρίς το πρωί αναχώρησε αεροσκάφος της Aegean από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πήγε στο Άμπου Ντάμπι, όπου παρέλαβε 101 Έλληνες πολίτες και 45 κατοικίδια ζώα.

Τα 42 από τα 45 κατοικίδια ταξίδεψαν μέσα στην καμπίνα των επιβατών, παρά τον περιορισμό ότι ο αριθμός των ζώων που μπορούν να ταξιδέψουν στην καμπίνα των επιβατών είναι μόλις πέντε.

Οι συνοδοί των συγκεκριμένων κατοικίδιων προσπαθούσαν εδώ και αρκετό καιρό να φύγουν με προηγούμενες πτήσεις, ωστόσο οι αεροπορικές εταιρίες δεν δέχονταν τα ζώα. Έτσι προτίμησαν να μείνουν μαζί τους μέχρι να καταφέρουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα με μια πτήση όλοι μαζί.