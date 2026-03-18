ΗΠΑ, Γερμανία και Ισραήλ συνεργάζονται για συστήματα προστασίας κρίσιμων υποδομών από drones

Με την κοινοπραξία Ondberg, οι εταιρίες Heidelberger Druckmachinen και Ondas Autonomous Systems στοχεύουν στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων άμυνας κατά των drones.

Αυτόνομο σύστημα προστασίας κρίσιμων υποδομών από drones αναπτύσσει κοινοπραξία γερμανικής με αμερικανοϊσραηλινή εταιρία, με έδρα στο Βρανδεμβούργο.

Με την κοινοπραξία Ondberg, οι εταιρίες Heidelberger Druckmachinen και Ondas Autonomous Systems στοχεύουν στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων άμυνας κατά των drones, προσαρμοσμένων αρχικά στις ανάγκες της ουκρανικής και της γερμανικής αγοράς. Αργότερα, τα προϊόντα θα πωλούνται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. «Μακροπρόθεσμα, θέλουμε να προμηθευόμαστε και όλα τα εξαρτήματα από την Ευρώπη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής της γερμανικής εταιρίας, HD Advanced Technologies, Μίχαελ Βέλεντσον.

Το σύστημα βασίζεται σε μια έξυπνη κάμερα η οποία ανιχνεύει drones στον εναέριο χώρο. Κατόπιν, με ραντάρ, υπέρυθρες ακτίνες και σαρωτή, θα διακόπτεται από παρεμβολείς η επικοινωνία του drone με GPS. Εάν αυτό δεν επαρκεί, θα αναπτύσσεται drone αναχαίτισης, με στόχο την κατάρριψη του εχθρικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους με ελεγχόμενο τρόπο. Το σύστημα στοχεύει στην προστασία κρίσιμων υποδομών από επιθέσεις με drones, όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας, κυβερνητικά κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Με αυτή τη συνεργασία, η Heidelberg Printing Machines σκοπεύει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα, αλλά και να ανταγωνιστεί κορυφαίες εταιρίες όπως η Rheinmetall, προσφέροντας συστήματα άμυνας σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Η Rheinmetall πωλεί τα συστήματά της έναντι έως και 42 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, τα περιθώρια ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς στη Γερμανία είναι τεράστια, καθώς υπάρχουν στη χώρα περίπου 2.000 εγκαταστάσεις υποδομών που απαιτούν προστασία από drones. Υπολογίζεται ότι η προστασία αυτών των χώρων θα μπορούσε να απαιτήσει επενδύσεις ακόμη και 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ton Ιανουάριο ψηφίστηκε στην Bundestag νόμος για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων εθνικών υποδομών, προσδιορίζοντας τοποθεσίες απαραίτητες για τον πληθυσμό και την οικονομία και στη συνέχεια απαιτώντας από τους φορείς εκμετάλλευσης να ενισχύσουν την ασφάλειά τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ