Χαμηλό ενός μήνα για τον χρυσό στην σκιά των επιτοκίων της Fed

Απώλειες κατέγραψε ο χρυσός την Τετάρτη, διολισθαίνοντας σε χαμηλό ενός μήνα παρά την απόφαση της Fed να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της

Απώλειες κατέγραψε ο χρυσός την Τετάρτη, διολισθαίνοντας σε χαμηλό ενός μήνα παρά την απόφαση της Fed να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της. Πιέσεις άσκησε η ενίσχυση του δολαρίου και οι προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά και τα σχόλια του Τζερόμ Πάουελ.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 2,9% στα 4.860,21 δολάρια ανά ουγγιά, αφού ενδοσυνεδριακά υποχώρησε σε χαμηλό από τις 6 Φεβρουαρίου. Τα αμερικανικά futures του χρυσού παράδοσης Απριλίου έχασαν 2,2% στα 4.896,20 δολάρια. Το ασήμι κατρακύλησε 4,2% στα 75,99 δολάρια, η πλατίνα αποδυναμώθηκε 3,9% στα 2.041,30 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κατέρρευσε 6,1% στα 1.503,97 δολάρια.

Το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε, καθιστώντας το χρυσό λιγότερο προσιτό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων. Η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο, επικαλούμενη τον κάπως «τσιμπημένο» πληθωρισμό, δίνοντας σήμα για μία μείωση το 2026 και άλλη μία το 2027. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι ο τελευταίος γύρος προβλέψεων της Fed είναι στον «αέρα», λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν δέχτηκε επίθεση την Τετάρτη, μια σημαντική κλιμάκωση που οδήγησε την Τεχεράνη να ανακοινώσει ότι θα ανταποκριθεί με επιθέσεις σε στόχους πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρο τον Κόλπο. Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, με αποτέλεσμα το Brent να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.