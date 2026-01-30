Γουόλερ (Fed) για επιτόκια: Απαιτούνται περισσότερες περικοπές

«Η νομισματική πολιτική εξακολουθεί να περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα και τα οικονομικά στοιχεία μου δείχνουν σαφώς ότι απαιτείται περαιτέρω χαλάρωση», δήλωσε.

Αντίθετος με την απόφαση των αξιωματούχων αυτή την εβδομάδα να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόλερ, διοικητής της Fed, επειδή, όπως τόνισε, τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι χρειάζονται επιπλέον μειώσεις.

«Η νομισματική πολιτική εξακολουθεί να περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα και τα οικονομικά στοιχεία μου δείχνουν σαφώς ότι απαιτείται περαιτέρω χαλάρωση», δήλωσε ο Γουόλερ την Παρασκευή σε μια ανακοίνωση.

Οι αξιωματούχοι της Fed διατήρησαν αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο σε ένα εύρος 3,5%-3,75%, επικαλούμενοι τη βελτίωση των προοπτικών για την αμερικανική οικονομία. Ο Waller αντιτάχθηκε στην απόφαση, προτιμώντας μια μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

Η διαφωνία αντανακλά την άποψη του Γουόλερ ότι η αγορά εργασίας παραμένει ευάλωτη. Σημείωσε την αύξηση του ποσοστού ανεργίας από τα μέσα του περασμένου έτους, καθώς και την επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας.

Σημείωσε επίσης ότι οι επικείμενες αναθεωρήσεις των δεδομένων θα δείξουν πιθανώς ότι δεν υπήρξε αύξηση της απασχόλησης με μισθό το περασμένο έτος.

«Έχω ακούσει σε πολλές συναντήσεις ενημέρωσης για προγραμματισμένες απολύσεις το 2026», δήλωσε ο Γουόλερ. «Αυτό μου δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες για τη μελλοντική αύξηση της απασχόλησης και υποδηλώνει ότι μια σημαντική επιδείνωση της αγοράς εργασίας αποτελεί σημαντικό κίνδυνο», κατέληξε.