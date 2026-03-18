Δεν τρίτωσε το... καλό στις ευρωαγορές με φόντο Fed και ΕΚΤ

Απέτυχαν να κάνουν το «πράσινο 3x3» οι ευρωαγορές την Τετάρτη, καθώς οι συνέπειες από τον πόλεμο στο Ιράν παρέμειναν στο επίκεντρο ενόψει της αποψινής συνεδρίασης της Fed και της αυριανής συνάντησης της ΕΚΤ. Οι αγορές αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,5% - 3,75% με το πετρέλαιο να καταγράφει άνοδο (στα 109 δολάρια το Brent).

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 απώλεσε 0,70% στις 598,25 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,54% στις 5.737 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κατέγραψε πτώση 0,86% στις 23.527 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40 στις 7.969 μονάδες, με απώλειες 0,06%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 έχασε 0,94% στις 10.305 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,33% στις 44.741 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ενισχύθηκε 0,28% στις 17.297 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της βρετανικής εταιρείας Diploma - διανομέα τεχνικών εξαρτημάτων στερέωσης στους τομείς της αεροδιαστημικής, των βιοεπιστημών και του μηχανοκίνητου αθλητισμού - έκανε ράλι 17,79% σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων μετά τη σημαντική αναβάθμιση στο guidance έτους. Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει τώρα αύξηση των οργανικών εσόδων της τάξης του 9%, από 6%, με τη συναίνεση των αναλυτών για τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 13%.

O τίτλος της εταιρείας πληροφορικής Softcat έκλεισε 9,2% υψηλότερα, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα του εξαμήνου, κάνοντας λόγο για μια «εξαιρετική» απόδοση και αναθεώρησε ανοδικά το forecast της για ολόκληρο το έτος καθώς αναμένει υψηλή μονοψήφια αύξηση των υποκείμενων λειτουργικών κερδών μετά από άλμα 27,3% έως τις 31 Ιανουαρίου σε ετήσια βάση, γεγονός που η εταιρεία απέδωσε στην «επιτυχή εκτέλεση και τη στρατηγική πρόοδο».

Οι επενδυτές αναμένουν σήματα από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ σχετικά με το εάν οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν μελλοντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Υπενθυμίζεται πως εκτός από την αυριανή απόφαση της ΕΚΤ, αναμένονται και οι «χρησμοί» από την Τράπεζα της Αγγλίας, τη Riksbank και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας την Πέμπτη.