Apple: Ισχυρές επιδόσεις στο τρίμηνο με καταλύτη το iPhone

Μετά από ένα τρίμηνο που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, η Apple είδε τα έσοδά της να εκτοξεύονται 16% σε ετήσια βάση. H μετοχή της αντιδρά με κέρδη περίπου 3% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street.

Αναλυτικότερα, για το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη ανά μετοχή 2,84 δολαρίων, έναντι πρόβλεψης 2,67 δολαρίων, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 143,76 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τα 138,48 δισ. που ανέμενε η Wall Street. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 42,10 δισ. δολάρια, από 36,33 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 48,2%.

Καταλύτης των ισχυρών επιδόσεων ήταν το iPhone, με τα έσοδα να εκτινάσσονται κατά 23% στα 85,27 δισ. δολάρια, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις, χάρη στη δυναμική ζήτηση για τα νέα μοντέλα iPhone 17. «Η ζήτηση για το iPhone ήταν απλώς εντυπωσιακή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στην Κίνα (μαζί με Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν), όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 38% στα 25,53 δισ. δολάρια, με την Apple να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ αναβαθμίσεων συσκευών.

Μικτή εικόνα παρουσίασαν οι υπόλοιπες κατηγορίες. Τα έσοδα από Mac υποχώρησαν κατά 7% στα 8,39 δισ. δολάρια, χαμηλότερα των εκτιμήσεων, ενώ το iPad σημείωσε αύξηση 6% στα 8,6 δισ., ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Η κατηγορία Wearables, Home & Accessories κατέγραψε πτώση 2% στα 11,49 δισ. δολάρια, επίσης κάτω από τις προσδοκίες.

Ο τομέας Υπηρεσιών παρέμεινε βασικός μοχλός ανάπτυξης, με άνοδο 14% και έσοδα 30,01 δισ. δολαρίων, ενώ ο Κουκ σημείωσε ότι η τηλεθέαση του Apple TV αυξήθηκε κατά 36% τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, η ενεργή εγκατεστημένη βάση συσκευών της Apple ανήλθε στα 2,5 δισ., ενισχύοντας τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών.

Η Apple δεν έδωσε επίσημο guidance, με τους αναλυτές να προβλέπουν έσοδα 104,84 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο. Στο μέτωπο των δαπανών, οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις μειώθηκαν στα 2,37 δισ. δολάρια, ενώ οι δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης αυξήθηκαν σημαντικά στα 10,89 δισ., αντανακλώντας την ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. H εταιρεία επέστρεψε σχεδόν 32 δισ. δολάρια στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.