Μπόστιτς (Fed): Τα επιτόκια χρειάζεται να παραμείνουν αμετάβλητα λόγω υψηλότερου πληθωρισμού

Ο υψηλότερος πληθωρισμός σημαίνει ότι η Federal Reserve πρέπει να περιμένει πριν προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, Ράφαελ Μπόστιτς.

«Πρέπει να περιμένουμε και να είμαστε πιο υπομονετικοί», δήλωσε ο Μπόστιτς την Παρασκευή στο CNBC. «Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε κάπως περιοριστικοί».

Υπενθυμίζεται ότι οι αξιωματούχοι της Fed διατήρησαν σταθερό το βασικό επιτόκιο αυτή την εβδομάδα στην πρώτη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας για το έτος, μετά από τρεις συνεχόμενες μειώσεις για το κλείσιμο του 2025.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η απόφαση είχε την ευρεία υποστήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, αφού τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία έδειξαν κάποια σταθεροποίηση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο προηγουμένως ήταν σε άνοδο.

«Πιστεύω ότι ο κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης — ότι θα συμβεί μια καταστροφή στην απασχόληση — είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι ήταν ακόμη και πριν από ένα μήνα», δήλωσε ο Μπόστιτς. «Αυτό μου δίνει κάποια αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να είμαστε υπομονετικοί».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι σκοπεύει να ορίσει τον Κέβιν Γουόρς, πρώην κυβερνήτη της Fed, ως διάδοχο του Πάουελ μετά τη λήξη της θητείας του ως προέδρου τον Μάιο.

«Στην πραγματικότητα, δεν έχω μεγάλη εμπειρία μαζί του», δήλωσε ο Μπόστιτς για τον Γουόρς. «Έχω ακούσει ότι είναι αρκετά στοχαστικός και ότι είναι κάποιος με τον οποίο μπορείς πραγματικά να συνεργαστείς».

Η συνάντηση αυτής της εβδομάδας ήταν η τελευταία του Μπόστις ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής καθώς θα συνταξιοδοτηθεί στο τέλος Φεβρουαρίου.