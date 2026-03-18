Πετρέλαιο: Πάνω από τα 107 δολάρια το Brent με κέρδη 4%

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκαν 3,83% στα 107,38 δολάρια ανά βαρέλι ενώ οι τιμές του αμερικανικού WTI παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 96,32 δολάρια.

Ράλι σχεδόν 4% την Τετάρτη σημείωσε το πετρέλαιο, καθώς οι απειλές από Ισραήλ και Ιράν για εκατέρωθεν χτυπήματα κατά ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν να επιδεινώσουν την ήδη τεράστια διαταραχή στον παγκόσμιο εφοδιασμό. Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκαν 3,83% στα 107,38 δολάρια ανά βαρέλι ενώ οι τιμές του αμερικανικού WTI παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 96,32 δολάρια.

Το Ισραήλ επιτέθηκε στη μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν που βρίσκεται στην επαρχία Μπουσέρ, ενώ το Ιράν χτύπησε εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από αρκετές εγκαταστάσεις που χαρακτήρισαν ως «νόμιμους και πρωταρχικούς» στόχους, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα επιβαρύνουν την αστάθεια της αγοράς ενέργειας που προκλήθηκε από την πτώση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου θα αυξήσουν τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, αλλά είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζει τον αντίκτυπο που θα έχει το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην οικονομία των ΗΠΑ.

Η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκιά της σε ένα εύρος 3,5% και 3,75%. Η Citi προβλέπει ότι οι τιμές του Brent θα εκτοξευθούν στα 120 δολάρια ανά βαρέλι τις επόμενες ημέρες με τις ευρείες διαταραχές στην αλυσίδα του εφοδιασμού να επηρεάζει από 11 εκατ. έως 16 εκατ. βαρέλια την ημέρα έως τον Απρίλιο. Οι τιμές του Brent θα μπορούσαν να φτάσουν τα 130 δολάρια το 2ο και 3ο τρίμηνο μετά από εκτεταμένες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε δίμηνη απαλλαγή από τον Jones Act σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις αυξανόμενες τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ. Ο νόμος του 1920 απαιτεί η μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ εγχώριων λιμένων να γίνεται από πλοία των ΗΠΑ. Η απαλλαγή του Τραμπ θα επέτρεπε σε ξένα πλοία να μεταφέρουν επίσης πετρέλαιο και άλλα ενεργειακά εφόδια στις ΗΠΑ, μειώνοντας ενδεχομένως το κόστος διαμετακόμισης.