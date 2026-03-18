Οι βενζινοπώλες προειδοποιούν για κινητοποιήσεις

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε , σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή 31 Ενώσεων Μελών της σχετικά με το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η Κυβέρνηση, το οποίο μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026 καθιστά τα πρατήριά μας μη βιώσιμα.

Πάρθηκε ομόφωνα απόφαση για κινητοποιήσεις του κλάδου , η έναρξη των οποίων θα εξαρτηθεί μετά την αυριανή συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ.Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τα αποτελέσματα αυτής.

Τη συνέλευση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ.Ι.ΧατζηΘεοδοσίου ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη του στον αγώνα του κλάδου μας και στο δίκαιο των αιτημάτων μας.

