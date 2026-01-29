Wall Street: «Βαρίδι» για τον S&P 500 η Microsoft

Μικρές απώλειες συσσώρευσε ο S&P 500, με τον ευρύτερο δείκτη του αμερικανικού χρηματιστηρίου να παρασύρεται πτωτικά από την Microsoft. Ο τεχνολογικός κολοσσός έχασε κεφαλαιοποίηση 357 δισ. δολαρίων.

Μικρές απώλειες συσσώρευσε ο S&P 500, με τον ευρύτερο δείκτη του αμερικανικού χρηματιστηρίου να παρασύρεται πτωτικά από την Microsoft. Οι επενδυτές σήμερα κλήθηκαν να αποκωδικοποιήσουν τα χθεσινά μηνύματα της Fed και του Τζερόμ Πάουελ για τα επιτόκια σε συνδυασμό με τα οικονομικά μεγέθη 3 εταιρειών από τις Magnificent 7. Παράλληλα, την προσοχή τους τράβηξαν τα νέα «πυρά» Τραμπ κατά Πάουελ αλλά και η επικείμενη ανακοίνωση του υποψηφίου του για το τιμόνι της Fed την επόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικότερα, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,1%, ενώ ο Nasdaq έχασε 0,7%. Ο Dow Jones σημείωσε οριακή άνοδο 0,1%.

Η Microsoft επιβάρυνε τον S&P 500 με πτώση περίπου 10%, μετά την ανακοίνωση ότι η ανάπτυξη του cloud επιβραδύνθηκε στο β' τρίμηνο και ενώ η εταιρεία εξέδωσε ήπιο guidance για τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους στο γ' τρίμηνο. Ο τεχνολογικός κολοσσός έχασε κεφαλαιοποίηση 357 δισ. δολαρίων.

Η μετοχή της Meta εκτινάχθηκε αντίθετα 10% αφού η μητρική εταιρεία των Ιnstagram και Facebook έδωσε μια ισχυρότερο από το αναμενόμενο forecast πωλήσεων για το πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, ο τίτλος της Tesla υποχώρησε 3,4%, παρά το γεγονός πως τα εταιρικά αποτελέσματα του δ' τριμήνου της επιχείρησης του Έλον Μασκ ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Ο τίτλος της Caterpillar κατέγραψε άνοδο 3,4%, αφού ο βιομηχανικός γίγαντας ανακοίνωσε αποτελέσματα δ' τριμήνου που υπερκέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών

Οι εξελίξεις έρχονται στον απόηχο της απόφασης της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος 3,5%-3,75% μετά από 3 μειώσεις.

Στην ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση, η FOMC διαπίστωσε ότι «η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό» και το ποσοστό ανεργίας «έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης». «Η δήλωση της Fed ήταν σε μεγάλο βαθμό όπως αναμενόταν από τις αγορές, ενώ ούτε η καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νερά», τόνισε ο Σαμίρ Σαμάνα, επικεφαλής global equities και real assets του Wells Fargo Investment Institute.

«Δεν θα μας εξέπληττε όμως αν δούμε κάποια αστάθεια που σχετίζεται με τις ενδιάμεσες εκλογές το 2026» πρόσθεσε. Στο πεδίο των «μάκρο», οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1.000 στις 209.000 την εβδομάδα που έληξε στις 24 Ιανουαρίου, ενώ το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε, τον Νοέμβριο, σημειώνοντας αύξηση από τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009, καθώς οι εισαγωγές ανέκαμψαν και οι εξαγωγές μειώθηκαν, εν μέσω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών σχεδόν διπλασιάστηκε από τον προηγούμενο μήνα, στα 56,8 δισ. δολάρια, ενώ οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν 5%, λαμβάνοντας ώθηση από κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως υπολογιστές και ημιαγωγούς. Εν τω μεταξύ, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3,6% τον Νοέμβριο.