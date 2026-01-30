ΗΠΑ: Άνοδος 0,5% στις τιμές παραγωγού τον Δεκέμβριο

Το κόστος των υπηρεσιών αυξήθηκε καθώς τα περιθώρια κέρδους του εμπορίου σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από τα μέσα του 2024.

Άνοδο μεγαλύτερη από το αναμενόμενο κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, με «οδηγό» το κόστος των υπηρεσιών, ενώ οι τιμές των αγαθών παρέμειναν αμετάβλητες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Ειδικότερα, δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,5% τον Δεκέμβριο, μετά από άνοδο 0,2% τον προηγούμενο μήνα. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,7%.

Το κόστος των υπηρεσιών αυξήθηκε καθώς τα περιθώρια κέρδους του εμπορίου σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από τα μέσα του 2024. Μεγάλο μέρος της αύξησης σε αυτή την κατηγορία οφειλόταν στα υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τη χονδρική πώληση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Ωστόσο, οι τιμές των αγαθών παρέμειναν αμετάβλητες μετά την αύξηση του προηγούμενου μήνα.

Τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού ακολουθούν τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα, τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον Δεκέμβριο λιγότερο από το προβλεπόμενο.