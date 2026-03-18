Επιστήμονες δημιουργούν ανοσοκύτταρα που καταπολεμούν τον καρκίνο απευθείας στο σώμα

Ένα από τα πιο ισχυρά όπλα κατά ορισμένων μορφών αιματολογικών καρκίνων, η θεραπεία με ανοσοκύτταρα CAR-T, απαιτεί μια περίπλοκη διαδικασία: οι γιατροί αφαιρούν ανοσοκύτταρα του ασθενούς, τα στέλνουν σε εξειδικευμένα εργαστήρια για γενετικό επαναπρογραμματισμό ώστε να καταπολεμούν τον καρκίνο και στη συνέχεια τα επιστρέφουν για έγχυση στον οργανισμό του ασθενούς.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο ανέπτυξαν μια μέθοδο για τον ακριβή επαναπρογραμματισμό αυτών των κυττάρων απευθείας μέσα στο σώμα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ερευνητές καταφέρνουν να ενσωματώσουν μια μεγάλη αλληλουχία DNA σε συγκεκριμένο σημείο στο γονιδίωμα Τ-κυττάρων χωρίς αυτά να αφαιρεθούν από το σώμα. Όταν το γονίδιο φτάσει σε αυτό το ακριβές σημείο παρακινεί τα ανοσοκύτταρα να δημιουργήσουν τα νέα CAR-T κύτταρα.

Σε πειράματα σε ποντίκια, που περιγράφονται σε δημοσίευση στο περιοδικό Nature, οι ερευνητές κατάφεραν με τη μέθοδο αυτή να θεραπεύσουν επιθετική λευχαιμία, πολλαπλό μυέλωμα, ακόμα και έναν συμπαγή όγκο σαρκώματος. Μάλιστα, τα T κύτταρα που δημιουργήθηκαν μέσα στο σώμα φάνηκαν να ξεπερνούν σε απόδοση αυτά που κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο.

«Πιστεύω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή ενός μεγάλου κύματος νέων θεραπειών που θα είναι πραγματικά μετασχηματιστικές και θα σώσουν πολλές ζωές», σημειώνει ο Τζαστίν Εκέμ, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και επικεφαλής της μελέτης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο επαναπρογραμματισμός των ανοσοκυττάρων μέσα στο σώμα θα μπορούσε να εξαλείψει και την ανάγκη για προπαρασκευαστική χημειοθεραπεία.

Θα χρειαστούν στη συνέχεια κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της μεθόδου.