Μετσόλα: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story

«Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη», υπογράμμισε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ΕΛΚ, έγιναν ειδικές αναφορές στην κρίση χρέους και στην παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη – ως παράδειγμα των προσπαθειών του ΕΛΚ και της ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Ενώ η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απευθύνθηκε από σκηνής στον Πρωθυπουργό και τόνισε: «με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story».