Exxon Mobil: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη τριμήνου

Καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη εμφάνισε το δ' τρίμηνο η Exxon Mobil, καθώς η αυξημένη παραγωγή σε αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία στη λεκάνη Permian και στη Γουιάνα ενίσχυσε τα αποτελέσματα του μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Αναλυτικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη της Exxon Mobil για το τρίμηνο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 1,71 δολάρια ανά μετοχή, έναντι μέσης εκτίμησης 1,68 δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Τα κέρδη του κλάδου δέχθηκαν πιέσεις το 2025 λόγω υπερπροσφοράς στην αγορά αργού, που οδήγησε τα συμβόλαια Brent σε πτώση 19% πέρυσι. Σε ετήσια βάση, τα προσαρμοσμένα κέρδη της Exxon μειώθηκαν κατά 10%, καθώς η εταιρεία επικεντρώθηκε στον περιορισμό του κόστους.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του upstream στο τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 4,4 δισ. δολάρια, από 5,7 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η ετήσια παραγωγή έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των 40 ετών, στα 4,7 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (boepd), ενώ στο τέταρτο τρίμηνο πλησίασε τα 5 εκατ. boepd. Η εταιρεία εκτιμά ότι η παραγωγή το 2026 θα ανέλθει σε 4,9 εκατ. boepd, εκ των οποίων περίπου 1,8 εκατ. από τη λεκάνη Permian.

Στον τομέα της διύλισης, τα τριμηνιαία και ετήσια κέρδη αυξήθηκαν, λόγω ισχυρότερων περιθωρίων, εξοικονομήσεων κόστους και ρεκόρ διυλιστικής δυναμικότητας. Τα προσαρμοσμένα κέρδη downstream αυξήθηκαν κατά 60% σε τριμηνιαία βάση, στα 2,9 δισ. δολάρια. Αντίθετα, ο κλάδος χημικών κατέγραψε προσαρμοσμένη ζημία 11 εκατ. δολαρίων, έναντι κερδών 515 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο, λόγω ασθενέστερων περιθωρίων, απομειώσεων και αυξημένων εποχικών δαπανών.

Η Exxon κατέβαλε 17,2 δισ. δολάρια σε μερίσματα και επαναγόρασε μετοχές αξίας 20 δισ. δολαρίων το 2025, με σχέδια για επαναγορές ίδιου ύψους το 2026. Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν σε 29 δισ. δολάρια πέρυσι, ενώ για το τρέχον έτος η εταιρεία προβλέπει εύρος 27–29 δισ. δολαρίων.